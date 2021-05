Super Blood Moon 2021 In India: यंदाचं पहिलं चंद्रग्रहण ( Chandra Grahan) येत्या 26 मे रोजी होणार आहे. या ग्रहणावेळी काही क्षणांसाठी संपूर्ण चंद्र लाल दिसेल. याला सुपर ब्लड मून (Super Blood Moon) असे म्हणतात. संपूर्ण जगात सुपर ब्लड मूनची वाट पाहिली जात आहे. प्रत्येकाला या खगोल शास्त्रीय घटनेचा साक्षिदार व्हायचं आहे. तुम्हालाही ब्लड मून (Blood Moon) पाहायचा असेल त्याच्याशी निगडीत या बाबी माहिती असायला हव्या.

काय आहे सुपर ब्लड मून? (What Is Super Blood Moon)

चंद्रग्रहण ही एक खगोल शास्त्रीय घटना आहे. जेव्हा सुर्य आणि चंद्र यांच्यामध्ये पृथ्वी येते. तेव्हा चंद्रग्रहण होत असते. या घटनेत पृथ्वीची सावली चंद्रावर पडते. यावेळी पृथ्वीभोवती असलेल्या वातावरणातून सुर्याची किरणे चंद्रावर पडतात. त्यामुळे चंद्र लाल दिसतो. चंद्रग्रहणाच्या या क्रियेला विज्ञानाच्या भाषेत ब्लड मून असे म्हणतात. चंद्रग्रहणावेळी जेव्हा चंद्र पुर्णपणे लाल झालेला असतो त्या क्रियेला सुपर ब्लड मून असे म्हणतात.

कुठून दिसेल ब्लड मून ? (Super Blood Moon In India)

यंदाच्या वर्षातील पहिलं सुर्यग्रहण बुधवारी 26 मे रोजी होत आहे. या दिवशी सुपर ब्लड मून पाहायला मिळणार आहे. हा ब्लड मून ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, उत्तर आणि दक्षिण अमेरिका आणि पूर्व महासागरमधून पाहता येऊ शकतो. भारतात हे उपछाया चंद्रग्रहण असेल. या चंद्रग्रहणाची सुरुवात 08 वाजून 47 मिनिटे 39 सेकंदाने होईल आणि रात्री 1 वाजून 49 मिनिटे 44 सेकंदाला हे ग्रहण समाप्त होईल.

चंद्र ग्रहणाचा कालावधी (Chandra Grahan Timings In India)

चंद्रग्रहणाचा एकूण कालावधी 5 तास 2 मिनिटे असेल. पुर्ण चंद्र ग्रहण 14 मिनिटांसाठी राहिल आणि आंशिक चंद्रग्रहण 2 तास 53 मिनिटांपर्यंत राहिल.

भारतात कसा पाहाल ब्लड मून (How To Watch Super Blood Moon In India)

हे चंद्रग्रहण देशातील बहुतांश भागातून पाहाता येऊ शकणार नाही. त्यामुळे जर तुम्हाला भारतातून हे ग्रहण पाहायचे असेल तर तुम्ही अनेक वेबसाइट्सवर ते लाईव्ह पाहू शकता.