म्यूकरमायकोसिस (Mucormycosis) हा एक बुरशीजन्य आजार (black fungus) असून कोरोनामुक्त झाल्यानंतर अनियंत्रित मधुमेहाचा (Diabetes) सामना करणाऱ्या लोकांना याचा अधिक धोका आहे. अशा रुग्णांनी सतर्क राहण्याची गरज असल्याचे तज्ञांनी सांगितले आहे. तज्ञांनुसार, ज्या लोकांमध्ये रोग प्रतिकार शक्ती (immunity) कमी आहे, अशा लोकांना म्यूकरमायकोसिसचा (Mucormycosis) धोका आहे. तसेच, तुमचा मधुमेह नियंत्रित नसेल तर म्यूकरमायकोसिसचा धोका अधिक असतो.

काय आहे म्यूकरमायकोसिस?

म्यूकरमायकोसिस हा एक बुरशीजन्य आजार (black fungus) आहे. हा आजार प्रामुख्याने अशा लोकांनांना होतो, ज्यांना आधिपासूनच एखादा आजार आहे किंवा जे लोक अशा काही औषधींचे सतत सेवन करतात ज्यामुळे त्यांची रोगप्रतिकार शक्ती कमी होते किंवा इतर आजारांशी लढण्याची ताकद कमी होते.

म्यूकरमायकोसिस किती धोकायदायक?

म्यूकरमायकोसिस (Mucormycosis) आजार एका व्यक्तिपासून दुसऱ्याला होत नाही. मात्र, हा आजार किती धोकादायक आहे, हे याच्या आकडेवारीतून स्पष्ट होते. म्यूकरमायकोसिसच्या 54 टक्के लोकांचा आतापर्यंत मृत्यू झाला आहे. म्यूकरमायोसिस हा एक बुरशीजन्य आहे असून शरीराच्या ज्या भागात याची लागण होते, त्याला तो नष्ट करतो. मात्र, वेळेत योग्य उपचार घेतल्यास यापासून वाचता येऊ शकते.

म्यूकरमायकोसिसपासून कसे वाचाल?

बांधकाम सुरू असलेले ठिकाण किंवा धुळ असलेल्या परिसरात जाणे टाळा. गार्डनिंग किंवा शेती करताना लांब बाह्या असलेले मोजे (ग्लब्ज) घाला. ज्या ठिकाणी पाणी साचलेले आहे अशा ठिकाणी जाणे टाळा. ज्यांना कोरोना होऊ गेला आहे त्यांनी सकारात्मक दृष्टीकोण ठेवावा. कोरोनामुक्त झाल्यानंतरही नियमित चेकअप करत राहा. बुरशीचे (fungus) कुठलेही लक्षणे दिसल्यास तात्काळ डॉक्टरांशी संपर्क साधा. त्यामुळे या बुरशीवर वेळेतच उपचार होतील.

म्यूकरमायकोसिसचे लक्षणे?

शरीराच्या ज्या भागात संसर्ग झाला आहे, त्यानुसार या आजाराचे लक्षणे ठरतात. चेहरा एका बाजूने सुजणे, डोके दुखी, नाक कोंडणे, उल्टी होणे, ताप येणे, छातीत दुखणे असे याचे लक्षणे आहेत. चेहऱ्यावर किंवा नाकामध्ये काळे डाग होणे हे देखील या आजाराचे लक्षणे असून ते अत्यंत घातक असतात आणि वेगाने परिणाम करतात.

कोणत्या लोकांना अधिक धोका?

म्यूकरमायकोसिसचा धोका मधुमेह आणि कॅन्सर असलेल्या लोकांना अधिक (diabetes and cancer Patients have higher risk of Mucormycosis) असतो. तसेच ज्यांचे ऑर्गन ट्रान्सप्लांट झाले आहे, जे बरऱ्याच काळापासून स्टॅरॉयडचा वापर करत आहेत आणि ज्यांच्या त्वचेला एखादी जखम झालेली असेल अशा लोकांनाही याचा धोका अधिक असतो. प्रिमॅच्यूअर बेबीला देखील याचा धोका आहे. ज्यांना कोरोना झाला आहे त्यांची रोग प्रतिकार शक्ती कमी होते आणि मधुमेहाचा आजार असलेल्यांना कोरोना झाला तर त्यांची रोग प्रतिकार शक्ती अधिक कमी होते. अशा लोकांना म्यूकरमायकोसिसचा धोका अधिक असतो.