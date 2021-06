मुंबई : गव्हाचे पीठ (Wheat Flour) हे भारतीय खाद्यसंस्कृतीतील (Indian food culture) महत्वाचा भाग आहे. आपल्या आहारामध्ये गव्हाच्या पीठाच्या चपात्यांचा (Wheat flour Roti) मोठ्याप्रमाणात वापर केला जातो. गव्हाचे पीठ आहारात खूपच पौष्टिक (Nutritious) मानले जाते. आपल्या आरोग्यासाठी गव्हाचे पीठ खूप फायदेशीर (Wheat flour beneficial for health) असते. पण तुम्हाला हे माहिती आहे का? आपल्या आरोग्यासोबतच गव्हाचे पीठ आपल्या त्वचेसाठी देखील खूप फायदेशीर (Wheat Flour Benefits For Skin) आहे. Also Read - Food Combination For Weight Loss: वजन कमी करण्यासाठी या पदार्थांचं एकत्र करा सेवन

गव्हाच्या पीठाचा वापर करुन आपण अनेक प्रकारच्या त्वचेच्या समस्या दूर करु शकतो. गव्हाच्या पीठामध्ये सनबर्न (Sunburn), टॅनिंग ( Tanning), चेहऱ्यावर सुरकुत्या (wrinkles on the face) येण्याच्या समस्यांपासून आपल्याला आराम मिळू शकतो. गव्हाच्या पीठाचा त्वचेसाठी कसा वापर करायचा हे आज आपण जाणून घेणार आहोत. घरच्या घरी आणि कोणतीही क्रीम (Cream) न वापरता तुम्ही त्वचेची समस्या दूर करु शकता. यासाठी गव्हाच्या पीठापासून फेस पॅक (wheat flour face pack) कसा तयार करायचा हे आज आपण जाणून घेणार आहोत…. Also Read - Mango Hair Pack: आंब्याचा हेअर पॅक वापरुन मिळवा सुंदर आणि दाट केस, जाणून घ्या तयार करण्याची पद्धत!

गव्हाचा फेस पॅक तयार करण्याचे साहित्य –

– 2 चमचे गव्हाचे पीठ

– 1/2 चमचा एलोवेरा जेल

– 1 चमचा चंदन पावडर

– 1 चमचा लिंबाचा रस

– 1 चमचा केळीचा गर

– गुलाबजल Also Read - Vitamin D Deficiency & Symptoms: या लक्षणांवरून ओळखा शरीरातील व्हिटॅमिन डीची कमतरता

असा तयार करा गव्हाचा फेस पॅक –

– एका वाटीमध्ये गव्हाचे पीठ, एलोवेरा जेल, चंदन पावडर, लिंबाचा रस, केळीचा गर आणि गुलाबजल घ्या. हे सर्व मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करुन घ्या. तुमच्या चेहऱ्यावर हा फेस पॅक व्यवस्थित लावा. 20 ते 25 मिनिटं हा फेस पॅक चेहऱ्यावर असाच ठेवा. त्यानंतर चेहरा स्वच्छ धुवा आणि टोनर लावा.

तेलकट त्वचेसाठी असा तयार करा फेस पॅक –

तेलकट त्वचेपासून सुटका करायची असेल तर गव्हाच्या पीठापासून फेस पॅक तयार करा. त्यासाठी तीन चमचे गव्हाचे पीठ, दोन चमचे गुलाबजल, दोन चिमूटभर हळद, एक चमचा एलोवेरा जेल घ्या. एका वाटीमध्ये हे सर्व साहित्य घ्या. व्यवस्थित मिश्रण तयार करा. हा फेस पॅक चेहऱ्यावर लावा. थोड्यावेळानंतर चेहरा स्वच्छ धुवा. यामुळे चेहऱ्यावरील तेलकटपणा दूर होईल.