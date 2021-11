मुंबई : दूध (Milk) आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर (beneficial for health) आहे. दुधामध्ये कॅल्शियमसह (calcium) अनेक पोषक घटक (nutrients) असतात जे आपल्या शरीरासाठी खूप फायदेशीर ठरतात. अशामध्ये जर तुम्ही दुधात काही गोष्टी मिसळून प्यायल्यास त्याचे फायदे आणखी वाढतात. अशा परिस्थितीत, आज आम्ही तुम्हाला दुधात गूळ (Jaggery) मिक्स करुन प्यायल्याने नेमके काय फायदे होतात ते सांगणार आहोत. हिवाळ्यात (winter) दुधात गूळ मिसळून प्यायल्याने शरीराला अनेक फायदे मिळतात. व्हिटॅमिन ए (Vitamin A), व्हिटॅमिन बी (Vitamin B) आणि डी (Vitamin D) व्यतिरिक्त, कॅल्शियम (Calcium), प्रथिने आणि लॅक्टिक ऍसिड (protein and lactic acid) दुधात आढळतात. तर गुळात सुक्रोज, ग्लुकोज, लोह आणि अनेक खनिजे (Sucrose, glucose, iron and many minerals) आढळतात. अशामध्ये गरम दूधामध्ये गूळ मिक्स करुन प्यायचे नेमके काय फायदे (Jaggery Milk Benefits) होतात ते आज आपण जाणून घेणार आहोत…Also Read - Leg Pain Symptoms: पाय दुखीच्या या लक्षणांकडे अजिबात करु नका दुर्लक्ष, नाहीतर होईल गंभीर आजार!

रक्त शुद्ध करते (purify blood) –

दुधात गूळ मिसळून प्यायल्याने रक्त शुद्ध होते. शिवाय, यामुळे शरीरही निरोगी राहते.

लठ्ठपणावर नियंत्रण ठेवते (Control obesity) –

दुधात साखर मिसळून प्यायल्याने लठ्ठपणा वाढतो तर दुधात गूळ मिसळून प्यायल्याने वजन कमी होते.

पचन सुधारते (Improves digestion) –

गरम दूध आणि त्यात गूळ मिसळून प्यायल्यास पोटाच्या सर्व समस्या दूर राहतात. तुमची पचनशक्तीही चांगली असते.

पीरियड्समध्ये आराम मिळतो (Provide relief in periods) –

पीरियड्सच्या वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी महिला कोमट दुधात गूळ मिसळून पिऊ शकतात.