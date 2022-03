White Pumpkin Benefits: तुम्ही पिवळा आणि हिरवा भोपळा (Yellow And Green Pumpkin) खाल्ला असेल. भोपळ्याची (Pumpkin) भाजी खूप चवदार असते. बऱ्याच ठिकाणी भोपळ्याचा हलवा (Pumpkin Halva) देखील तयार केला जातो. भोपळ्यामध्ये अनेक प्रकारचे पोषक घटक असतात. हे आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर असतात. पण तुम्ही कधी पांढरा भोपळा खाल्ला आहे का? नसेल खाल्ला तर खा. कारण हिरव्या आणि पिवळ्या भोपळ्याप्रमाणे पांढरा भोपाळाही आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर (Beneficial For Health) आहे. आज आम्ही तुम्हाला पांढऱ्या भोपळ्यांच्या फायद्यांविषयी सांगणार आहोत. जे ऐकल्यानंतर तुम्ही हिरवा आणि पिवळा भोपळा खाणे बंद कराल.Also Read - व्हिटॅमिन सी शरिरासाठी गरजेचे - Vitamin C Sharirasathi Garajeche

सांधेदुखीपासून मिळेल आराम (Get relief from joint pain) –

आठवड्यातून दोन वेळा पांढऱ्या रंगाचा भोपळा खाल्ल्यास सांधेदुखीपासून आराम मिळू शकतो. तुम्ही सकाळी पांढऱ्या भोपळ्याचा रस देखील पिऊ शकता.

रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवतो (Boosts immunity)-

रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी तुम्ही भोपळ्याचे सेवन करु शकता. कोरोना काळात रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी तुम्ही पांढरा भोपळा खाऊ शकता. रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी पांढरा भोपळा खूप फायदेशीर असल्याचे सिद्ध झाले आहे. भोपळ्याचा रस शरीरातील प्रतिकारक शक्ती वाढवतो.

रक्ताची कमतरता दूर होते (anemia goes away) –

पांढऱ्या भोपळ्यामध्ये लोहाचे प्रमाण जास्त असते. हा भोपळा खाल्ल्यामुळे शरीरात रक्ताची कमतरता पूर्ण होऊ शकते.

लघवीशी संबंधी समस्या दूर होते (Urinary problems go away) –

पांढरा भोपळा खाल्ल्यामुळे उन्हाळी लागणे, मूत्रदाह आणि यूटीआयची समस्या दूर होते. तुम्ही डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार आपल्या आहारात पांढऱ्या भोपळ्याचा समावेश करु शकता.