Why Celebrate Global Hand Washing Day: अस्वच्छ हातामुळे आरोग्यासंदर्भात अनेक समस्या (Health Problem) निर्माण होतात. अस्वच्छ हाताने जेवण केल्याने तोंडाद्वारे घातक जिवाणू-विषाणू शरीरात प्रवेश करतात. अस्वच्छ हातामुळे निर्माण होणारी समस्या दूर व्हावी तसेच लोकांना हात धुण्याचे महत्त्व (Hand Wash Importance) कळावे यासाठी दरवर्षी 15 ऑक्टोबर रोजी (When is Global Hand Washing Day) जागतिक हात धुणे दिवस साजरा केला जातो. त्यानुसार जाणून घेऊया काय आहे या दिवसाचे महत्त्व आणि इतिहास.

हातातील घाणीमुळे जुलाब, डोळे, त्वचारोग असे अनेक आजार उद्भवतात. काहीवेळा हे आजार गंभीर स्वरूप देखील धारण करतात. वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, आपल्या हातामध्ये अनेक प्रकारची घाण तसेच सूक्ष्म जंतू लपलेले असतात. जे डोळ्याने सहजासहजी दिसत नाही. ही घाण आणि जंतू कोणत्याही वस्तूला स्पर्श करणे, तिचा वापर करणे आणि अनेक प्रकारचे दैनंदिन काम केल्याने होते. हात न धुता काहीही खाल्ल्याने किंवा काही पादर्थ पिल्याने ही घाण तोंडातून शरीरात पोहोचते आणि अनेक प्रकारच्या आजारांना जन्म देते.

स्वीडनमध्ये झाली या दिवसाची स्थापना

हात धुण्याबाबत लोकांमध्ये जनजागृती निर्माण करण्यासाठी दरवर्षी 15 ऑक्टोबर रोजी जागतिक स्तरावर हात धुवा दिवस साजरा केला जातो. या दिवशी लोकांना साबणाने हात धुण्याचे महत्त्व सांगत जनजागृती केली जाते. जागतिक हात धुवा दिवसाची स्थापना स्वीडनमध्ये 2008 मध्ये करण्यात आली. स्वीडनमध्ये आयोजित जागतिक जल सप्ताहात ग्लोबल हँडवॉशिंग पार्टनरशिपद्वारे या दिवसाची सुरुवात करण्यात आली. यात भागीदारी समितीच्या सदस्यांमध्ये Colgate, Palmolive, FHI 360, Procter & Gamble, UNICEF, Unilever आणि World Bank यांचा समावेश होता. हा दिवस साजरा करण्यासाठी दरवर्षी अनेक कार्यक्रम आयोजित केले जातात, ज्याचा विशेष उद्देश लोकांना हात धुण्याचे महत्त्व सांगणे हाच आहे.

असे धुवा हात

दिवसातून वेळोवेळी हात धुणे आपल्या आरोग्यासाठी खूप फायद्याचे आहे. असे केल्याने आपण अनेक प्रकारच्या आजारापासून दूर राहू शकतो. मात्र, अद्यापही अनेक लोकांना हात कसे धुवावे याबाबत माहिती नाही. लोक सहसा हात धुण्याच्या नावाखाली फक्त औपचारिकता पार पडतात. चुकीच्या पद्धतीने हात धुणे हे हात न धुण्या इतकेच घातक आहे. त्यामुळे हात नेहमी योग्य पद्धतीने आणि स्वच्छ धुतले पाहिजे. किमान 20 सेकंद हात धुतले पाहिजे. साबणाने हात धुतांना तळ हतासह हाताचा मागचा भाग, हाताची बोटे, बोटे आणि नखे यांच्यातील जागा साबण लावून नीट स्वच्छ केली पाहिजे. असे केल्याने हातावर असलेले व्हायरस, बॅक्टेरिया किंवा हानिकारक घटकांचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी होतो.