Winter Health Tips In Marathi: आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरेल हिवाळा; फॉलो करा या हेल्थ टिप्स

Winter Health Tips In Marathi: हिवाळ्यात रोग प्रतिकारशक्ती आणि शरीर मजबूत ठेवणे आवश्यक असते. येथे आम्ही तुम्हाला काही टिप्स देत आहोत. त्या फॉलो करून तुम्ही निरोगी आणि तंदुरुस्त राहू शकता.

Winter Health Tips In Marathi: आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरलेल हिवाळा, फॉलो करा या हेल्थ टिप्स

Winter Health Tips In Marathi: हिवाळ्याला सुरुवात झाली आहे त्यामुळे थंडी देखील वाढू लागली आहे. वातावरणात गारवा (Winter Health Tips) वाढल्याने अनेक ठिकाणी सकाळी आणि रात्री शेकोट्या पेटायला सुरुवात झाली (Winter is beneficial for health) आहे. या ऋतुत प्रामुख्याने आरोग्याची काळजी घेणे अतिशय महत्त्वाचे (Follow these tips in winter) असते. हिवाळ्यात आरोग्याच्या अनेक समस्या उद्भवतात. हिवाळ्यात भूकही वाढू लागते. या ऋतुत अनेकांच्या शारीरिक मेहनत (Health tips in winter) कमी होते. त्यामुळे आरोग्याची विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे.

हिवाळ्यात कमी तापमान आणि थंड वाऱ्यामुळे त्वचा कोरडी पडते, तसेच सर्दी, खोकला, ताप आदींचा त्रास सुरू होतो. विशेषत: लहान मुलं आणि वृद्धांना या समस्या जाणवतात. अशा परिस्थितीत शरीराचे तापमान योग्यरित्या राखणे आवश्यक असते. हिवाळ्यात तंदुरुस्त आणि निरोगी राहण्यासाठी आम्ही तुम्हाला काही सोप्या टिप्स सांगत आहोत.

हिवाळ्यात आहार

हिवाळ्यात आहाराची विशेष काळजी घ्यावी. या ऋतूमध्ये शरीरात अनेक प्रकारचे आजार जडण्याचा धोका असतो. अशा परिस्थितीत या ऋतूत संपूर्ण धान्य खावे. तसेच भरपूर फळे आणि हिरव्या भाज्या खाव्यात. फळे आणि भाज्यांमध्ये असलेले जीवनसत्त्वे आणि खनिजे हिवाळ्यात आजारांशी लढण्यासाठी प्रभावी ठरतात.

पुरेसे पाणी प्या

हिवाळ्यात थंडीमुळे कमी प्रमाणात तहान लागते, त्यामुळे लोक कमी पाणी पितात. मात्र या ऋतूत आवश्यक प्रमाणात पाणी प्यावे. तसेच तुम्ही या हंगामात हर्बल-टी प्यायला तर त्यामुळे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आणि ट्रायग्लिसराइडची पातळी देखील कमी करण्यास मदत होते.

नियमित व्यायाम करा

हिवाळ्यात शरीर तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी नियमित व्यायाम करा. तुम्हाला जिममध्ये जाऊन व्यायाम करता येत नसेल तर रोज फिरायला जा. चालण्याने शरीरात उष्णता निर्माण होते आणि त्यामुळे रक्ताभिसरण वाढते. हिवाळ्यात रक्तातील साखर आणि कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित ठेवावे.

मसाला दूध प्या

हिवाळ्यात लोक स्वतःला आतून उबदार ठेवण्यासाठी चहा आणि कॉफी पितात. यामध्ये कॅफिनचे प्रमाण जास्त असते आणि ते शरीरासाठी हानिकारक ठरू शकते. त्याऐवजी मसालेदार दूध प्यावे. मसाला दुधात तुम्ही आले, दालचिनी पावडर आणि हळद घालू शकता. यातील पोषक घटक रक्ताभिसरण वाढवतात. त्यामुळे शरीरात उष्णता टिकून राहते आणि रोगप्रतिकारक शक्तीही मजबूत होते. मसाला दूध बनवण्यासाठी एक कप किंवा एक ग्लास दूधात दालचिनी आणि आल्याचा तुकडा टाकून उकळवा. नंतर अर्धा चमचा हळद आणि वेलची पावडर घाला. हिवाळ्यात हे मसाला दूध पिऊन तुम्ही निरोगी आणि तंदुरुस्त राहाल.

(टीप : लेखात दिलेला सल्ला ही सामान्य आणि उपलब्ध माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्यावा)