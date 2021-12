मुंबई : सध्या हिवाळ्याचा हंगाम (Winter season) सुरु आहे. हिवाळ्यामध्ये अनेक शारीरिक व्याधींना (Physical Problems) सुरुवात होते. काहींना थंडीमुळे (Cold) अंगदुखीचा त्रास होतो, त्वचेच्यासंबंधित (Skin Problem) समस्या होतात, थंडी जास्त प्रमाणात वाजते. अशा अनेक समस्यांपासून दूर राहण्यसाठी हिवाळ्यात वेगवेगळे उपाय केले जातात. या ऋतूमध्ये अनेक जण आपले शरीर उबदार ठेवण्यासाठी उबदार कपडे घालतात. यामुळे हात-पाय दुखीचा त्रास देखील कमी होतो. पण काही लोकं असे असतात जे रात्री झोपताना सुद्धा उबदार कपडे म्हणजेच स्वेटर (sweater) घालून झोपतात. पण तुम्हाला हे माहिती आहे का की असे करणे तुमच्यासाठी खूपच धोकादायक ठरू शकते.Also Read - पुण्यातील सिद्धिविनायकाच्या अंगात भरली हुडहुडी, भाविकांनी मूर्तीला घातला स्वेटर आणि कानटोपी

रात्री झोपताना स्वेटर घालून झोपल्याने अनेक प्रकारच्या शारीरिक समस्यांना आमंत्रण मिळू शकते. स्वेटर घातल्यामुळे अनेक प्रकारच्या शारीरिक त्रासाला तुम्हाला सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे रात्री झोपताना स्वेटर घालणे टाळावे. आज आपण रात्री स्वेटर घालून झोपल्यामुळे नेमका काय त्रास होऊ शकतो त्याबद्दल जाणून घेणार आहोत…

स्वेटर घालून झोपल्यामुळे नेमक्या काय समस्या होतात –

पुरळ (Acne) –

उबदार कपडे घालून झोपल्याने त्वचा खूप कोरडी (skin was very dry) होते. यामुळे त्वचेवर खाज (Itching on the skin) येऊ शकते. अशा परिस्थितीत रात्री स्वेटर घालून झोपू नये.

बीपी (Blood pressure) –

लोकरीचे कपडे परिधान केल्याने शरीरातील उष्णता बाहेर पडू देत नाही त्यामुळे बीपी आणि मधुमेहाच्या रुग्णांची (Blood pressure and diabetes patient) समस्या खूप वाढू शकते. त्यामुळे बीपी आणि मधुमेहाच्या रुग्णांनी तर स्वेटर घालणे टाळावे.

श्वास घेण्यास त्रास (Difficulty breathing) –

उबदार कपडे घालून झोपल्याने ऑक्सिजनला (oxygen) अडथळा निर्माण होतो. अशा परिस्थितीत तुम्हाला भीतीचा सामना करावा लागू शकतो. तुम्हाला घाबरल्यासारखे वाटू शकते. यासोबतच श्वास घेण्यासही त्रास होतो.

कमी बीपी ( Low Blood pressure) –

उबदार कपडे घालून झोपल्याने तुम्हाला रात्री खूप घाम (Sweating a lot at night) येतो. ज्यामुळे तुमचा बीपी देखील कमी होऊ शकतो. अशा स्थितीत रात्री स्वेटर घालून झोपू नये.