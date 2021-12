मुंबई : हिवाळ्यात अशा अनेक गोष्टी येतात ज्यामुळे वजन वाढू लागते. अशा परिस्थितीत तुम्ही तुमचे वजन नियंत्रणात ठेवणे गरजेचे आहे. यासाठी तुम्ही सुक्या मेव्याचे (Dry fruits) सेवन करू शकता. हिवाळ्यात ड्रायफ्रूट्स खाल्ल्याने शरीराला उष्णता तर मिळतेच शिवाय वजनही कमी (Winter Weight Loss) होते. अशा परिस्थितीत आज आम्ही तुम्हाला अशा काही ड्रायफ्रुट्सबद्दल सांगणार आहोत ज्यांच्या सेवनाने तुमचे वजन कमी (Weight Loss Tips) होऊ शकते. चला जाणून घेऊया त्या ड्रायफ्रुट्सबद्दल (Dry fruits) जे तुमचे वजन कमी करण्यास मदत करू शकतात. (If you want to lose weight in winter, include these dried fruits in your diet)Also Read - Dry Fruits: या लोकांनी चुकूनही खाऊ नयेत खजूर आणि बेदाणे, करावा लागेल पश्चात्ताप...

हिवाळ्यात या ड्राय फ्रुट्सचा करा आहारात समावेश

बदाम (Almonds) : बदाम हे वजन कमी करण्यासाठी खूप चांगले मानले जाते. त्यामुळे तुमची भूक कमी होते. बदाम पोटाची चरबी आणि एकूण बॉडी मास इंडेक्स कमी करण्यास मदत करतात. बदामामध्ये मोनो-अनसॅच्युरेटेड फॅट आणि भरपूर फायबर असतात. हे खाल्ल्याने पोट बराच काळ भरलेले राहते. Also Read - World Diabetes Day 2021: आरोग्यदायी मानल्या जाणार्‍या या गोष्टी मधुमेहाच्या रूग्णांसाठी ठरू शकतात धोकादायक, राहा दूर

अक्रोड (Walnut) : अक्रोडमध्ये प्रोटीन, मिनरल्स आणि व्हिटॅमिन्स भरपूर प्रमाणात असतात. हे खाल्ल्याने पोट बराच काळ भरलेले राहते. दररोज मूठभर भिजवलेले अक्रोड खाल्ल्याने वजन कमी होण्यास मदत होते. Also Read - Pregnancy Weight Loss Diet Plan : तुम्हालाही गरोदरपणात वजन वाढण्याची भीती वाटते? मग आहारात करा असा बदल

काजू (Cashews) : वजन कमी करण्यासाठी काजू देखील खूप फायदेशीर मानला जातात. मात्र ते मर्यादित प्रमाणात सेवन करावे. काजूमध्ये प्रोटीनचे प्रमाण खूप जास्त असते.

शेंगदाणे (Peanuts) : शेंगदाण्यामध्ये मोनोअनसॅच्युरेटेड फॅटी अॅसिड आणि पॉलीअनसॅच्युरेटेड फॅटी अॅसिड असतात. यामुळे शरीरातील जळजळ कमी होते. शेंगदाणे खाल्ल्याने शरीराला ताकद मिळते आणि वजन कमी होण्यासही मदत होते.

(डिस्क्लेमर : लेखात दिलेला मजकूर ही सामान्यत माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही)