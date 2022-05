World Athletics Day 2022: खेळाडूंचे (Athletes) शरीर सामान्य लोकापेक्षा जास्त मजबूत आणि निरोगी (Stronger And Healthier Body) ठेवावे लागते. त्यामुळे त्यांना सामान्य लोकांपेक्षा अधिक पोषक तत्वांची (Nutrients) गरज असते. त्यांना देखील सर्व पोषक घटक आहारातून मिळतात. खेळाडूंनी आपल्या आहारात प्रोटीन्स, व्हिटॅमिन्स, आरर्न, कॅलरीज, कॅल्शियम इत्यादींचा (Athletics Diet) समावेश केल्या पाहिजे. यामुळे शरीरातील अनेक पोषक तत्वांची कमतरता पूर्ण होते. आजचा लेख याच विषयावर आहे. आज आम्ही तुम्हाला या लेखाच्या माध्यमातून सांगणार आहोत की खेळाडूने कोणत्या गोष्टींचे सेवन केले पाहिजे (What a player should consume). चला तर मग जाणून घेऊया…

कॅलरीजचे सेवन

अॅथलीटसाठी कॅलरीज हे अत्यंत महत्त्वाचे पोषक तत्वे असते. महिलांनी 2200 ते 2400 कॅलरीज आणि पुरुषांनी 2800 ते 3000 कॅलरीज नियमितपणे घ्याव्यात. कॅलरीजच्या सेवनाने ऊर्जा पातळी देखील वाढते.

प्रथिने सेवन

अॅथलीटसाठी प्रोटीन्स आवश्यक असतात. यांच्या सेवनाने ऊर्जा तर राहतेच शिवाय पेशी तयार करण्यासाठी शरीराला प्रोटीन्सची गरज असते. अशा स्थितीत तुमच्या आहारात अशा गोष्टींचा समावेश करा ज्यात भरपूर प्रमाणात प्रोटीन्स असतील.

जीवनसत्त्वे आणि खनिजे

अॅथलीटसाठी जीवनसत्त्वे, खनिजे असलेले पदार्थ खाणे आवश्यक असतात. यामध्ये फळे, भाज्या, लिंबू, अंडी, टोमॅटो, मटार आणि दुग्धजन्य पदार्थ इत्यादी आणि लाल मांस इत्यादींचा समावेश असतो. या पदार्थांचे सेवन केल्याने माणसाला जीवनसत्त्वे आणि खनिजे भरपूर प्रमाणात मिळू शकतात.

भरपूर पाणी पिणे

पाणी हे देखील महत्त्वाचे पोषण आहे. खेळाडूंनी 12 ते 14 ग्लास पाणी नियमित पिणे आवश्यक आहे. व्यायामादरम्यान शरीरातून द्रव बाहेर जातात. त्यामुळे शरीरात पाण्याची कमतरता निर्माण होते. अशा परिस्थितीत पाण्याची कमतरता भासू देऊ नका. नियमित पाणी पित राहा.