World Autism Awareness Day: 2 एप्रिल रोजी वर्ल्ड ऑटिझम अवेयरनेस डे (World Autism Awareness Day) म्हणून साजरा केला जातो. आपल्या शरीरातील एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे आपला मेंदू (Brain). मेंदूतील जीन्स आणि पेशींमध्ये समस्या निर्माण होते, तेव्हा मुलांना ऑटिझम हा आजार (Autism Illness) होऊ शकतो. मुलांच्या मेंदूच्या विकासात अनेक कारणांमुळे अडथळा निर्माण होत असतो. अशा परिस्थितीत पालकांनी मुलांमध्ये ऑटिझमच्या लक्षणांबद्दल (Autism Symptoms) जागरूक असलं पाहिजं. आज आम्ही आपल्याला ऑटिझम म्हणजे काय (What is Autism) हे सांगणार आहोत. यासोबतच या आजाराची लक्षणे, कारणे आणि उपचार पद्धती (Autism Causes) याबाबत देखील माहिती देणार आहोत.

ऑटिझम म्हणजे काय? (What is Autism)

ज्या मुलांना हा आजार होतो, त्यांचा मेंदू इतर मुलांच्या तुलनेत कमी काम करतो. अशा परिस्थितीत या मुलांची वागणूक, विचार करण्याची क्षमता, ऐकण्याची क्षमता इत्यादींवर विपरीत परिणाम होतो.

ऑटिझमचे तीन प्रकार आहेत. अस्‍पेर्गेर स‍िंड्रोम, परवेसिव्ह डेव्हलपमेंट, क्लासिक ऑटिझम. एखाद्या मुलास ऑटिझम असतो. तेव्हा त्याच्या वागण्या, बोलण्यात बदल होत असतो. तो जास्त रागीट होतो. जास्त वेळ तो अस्वस्थच दिसतो. परंतु आपल्या मुलाला नेमके काय झालं आहे. तो असं का वागतो, हे पालकांना समजत नाही. त्याची लक्षणे लवकर दिसल्यास वेळेवर उपचार सुरू करता येतात.

अशा प्रकारे जाणून घ्या ऑटिझमची लक्षणे (Autism Symptoms)

सामान्यतः जन्मानंतर 12 ते 18 आठवड्यांनंतर ऑटिझमची लक्षणे दिसू लागतात. काही रुग्णांच्या बाबतीत लक्षणे पूर्वीही दिसू शकतात. अशा स्थितीत हा आजार मुलाच्या आयुष्यभरावर परिणाम करू शकतो. मुलांमधील आत्मविश्वास कमी होणे, मुले वरीष्ठांसमोर डोळ्यात डोळे घालून बोलू शकत नाही. अडखळत बोलणे, विनाकारण बडबड करणे, एकांतात राहाणे पसंत करणे, इतर मुलांमध्ये मिसळत नाहीत, अशी लक्षणे दिसून येतात.

ऑटिझम होण्याची कारणे (Autism Causes)

– अनुवंशिकता

– उशीरा गर्भधारणेचे नियोजन

– अकाली प्रसूतीमुळे

– जन्मतः कमी वजनाने जन्माला येणे

– ट्यूबरस स्क्लेरोसिस

ऑटिझमवर काय आहे उपचार पद्धती (Autism Precautions)

– पालकांनी उशीरा गर्भधारणा नियोजन टाळावे.

– बाळाचे नियोजन करण्यापूर्वी आवश्यक चाचण्या आणि वैद्यकीय इतिहासाची माहिती घ्यावी.

– गर्भधारणेदरम्यान योग्य आहार, निरोगी जीवनशैली आणि वेळोवेळी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.