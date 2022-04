World Earth Day 2022 : ग्लोबल वॉर्मिंगची ( Global Warming ) समस्या लक्षात घेत पर्यावरणाच्या ( Environment Day ) संरक्षणासाठी सर्व स्तवरून प्रयत्न सुरु आहे. जागतिक वसुंधरा दिनाच्या (World Earth Day ) निमित्ताने या प्रयत्नांना व्यापक असे स्वरूप प्राप्त होते. त्यानुसार आज म्हणजेच 22 एप्रिल 2022 रोजी जागतिक वसुंधरा दिन ( World Earth Day 2022 ) सर्वत्र साजरा होत आहे. जागतिक वसुंधरा दिन साजरा करण्यास कधी सुरुवात झाली? त्या मागचा इतिहास काय? या वर्षाची थीम काय आहे? असे प्रश्न जर तुम्हाला पडले असतील तर ही माहिती तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. जागतिक वसुंधरा दिनाच्या इतिहासासंदर्भात आजचा हा लेख असून जाणून घेऊया अधिक माहिती…

जगात मोठ्या प्रमाणात होणारी वृक्षतोड, जंगल तोड, वाहनांची वाढती संख्या आदीमुळे पर्यावरणाचा झपाट्याने ऱ्हास होत पुथ्वीच्या तापमानात वाढ होत आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगची वाढती समस्या पृथ्वीवरील जीवसृष्टीला घातक आहे. पर्यावरणाचे संतुलन बिघडल्याने आपल्याला पूर, दुष्काळ, वादळ, अवकाळी पाऊस, वाढते तपमान या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.

वसुंधरा दिनाचा हा आहे इतिहास

60 ते 70 च्या दशकात सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात जंगल तोड होत होती. ही अंदाधुंद जंगलतोड लक्षात घेत ही परिस्थिती बदलत पर्यावरणाविषयी नागरिकांमध्ये जागृती निर्माण व्हावी यासाठी सप्टेंबर 1969 साली सिएटल, वॉशिंग्टन येथे जागतिक परिषद पार पडली होती. या परिषदेत अमेरिकन सिनेटर गेराल्ड नेल्सन यांनी 22 एप्रिल हा दिवस जागतिक वसुंधरा दिन म्हणून साजरा करण्याची घोषणा केली होती. या परिषदेस 20 हजारांपेक्षा जास्त लोक जमले होते. दरम्यान, पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी अमेरिकेत देशव्यापी जनआंदोलन झाले होते. त्यानंतर 22 एप्रिल 1970 पासून सातत्याने जागतिक वसुंधरा दिवस साजरा केला जात आहे. जगातील 192 देशांकडून जागतिक पातळीवर वसुंधरा दिवस साजरा केला जातो.

ही आहे या वर्षाची थीम

अर्थ डे संघटनेतर्फे जागतिक वसुंधरा दिनानिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येतात. दरवर्षी एका विशेष थीमनुसार कार्यक्रम घेत पृथ्वीच्या संवार्धानासाठी प्रयत्न केले जातात. त्यानुसार या वर्षी ‘Invest In Our Planet’ म्हणजेच आपल्या पृथ्वीत गुंतवणूक करा ही थीम आहे. गेल्या वर्षी म्हणजेच 2021 साली ‘Restore Our Earth’ ही थीम होती.