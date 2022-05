World Milk Day : दरवर्षी 1 जून रोजी जागतिक दूध दिवस (Milk Day 2022) साजरा केला जतो. संयुक्त राष्ट्राच्या अन्न आणि कृषी संघटनेने (United Nations Food and Agriculture Organization) या दिवसाची स्थापना केली. लोकांमध्ये दुधाविषयी जनजागृती (Awareness) निर्माण करण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो. बऱ्याचदा लोक चुकून दूध पिल्यानंतर किंवा दूध पिण्याआधी काही अशा वस्तूंचे सेवन करतात की ज्यामुळे पोटासंबंधी त्रास जाणवू (Helth Tips) लागतो. त्यामुळे हे माहिती असणे आवश्यक आहे की कोणत्या पदार्थाचे सेवन केल्यानंतर दूध (Milk Use) पिणे टाळावे. आजचा हा लेख याच विषयावर आहे. या लेखाच्या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला कोणत्या पदार्थाचे सेवन केल्यानंतर दुधाचे सेवन टाळावे (Milk Use Tips) याबाबत सांगणार आहोत.Also Read - Main Source Of Calcium: शरीरासाठी कॅल्शियम का गरजेचे आहे?, जाणून घ्या कोणत्या गोष्टीतून पूर्ण होते कॅल्शियमची कमरता!

हे पदार्थ खाल्ल्यानंतर दूध पिणे टाळावे

मीठ : जास्त मीठ असलेले पदार्थ खाल्ल्यानेतर दूध पिणे टाळा. मीठ खाल्ल्यानंतर काही वेळ अंतराने दुधाचे सेवन करावे. कारण मीठ आणि दूध पोटात एकत्र आल्यास पचनक्रियेला नुकसान पोहोचू शकते. Also Read - Weight Loss Tips : नो टेन्शन! वजन कमी करण्यासाठी व्यायामाची नाही गरज, रिकाम्या पोटी प्या हे पेय

उडीद दाळ: उडीद डाळ खाल्ल्यानंतर देखील दूध पिणे टाळावे किंवा किमान 2 ते 3 तासानंतर दुधाचे सेवन करावे. उडीद डाळीवर लगेच दुधाचे सेवन केल्याने पोटाशी संबंधित समस्या उद्भवू शकतात. Also Read - Lemon च्या वाढत्या किमतीमुळे आहात त्रस्त, मग Vitamin C साठी या गोष्टींचा करा वापर!

दही : दही खाल्ल्यानंतर लगेच दुधाचे सेवन करू नये. यामुळे पोटात गडबड होऊ शकते. यामुळे पोट दुखणे आदी समस्या निर्माण होऊ शकते.

मांसाहार: तुम्ही मांसाहारी असाल तर मासे खाल्ल्यानंतर दुधाचे सेवन टाळले पाहिजे. अन्यथा फूड पॉयझनिंगची शक्यता असते. तसेच यामुळे पोटाशी संबंधित इतरही त्रास उद्भवू शकतात.

लिंबू : लिंबू किंवा कोणत्याही आंबट पदार्थ खाल्यानंतर त्यावर लगेच दुधाचे सेवन करू नये. आरोग्यावर त्याचा दुष्परिणाम होऊ शकतो. तसेच असे केल्याने पोटाशी संबंधित समस्यां निर्माण होऊ शकतात..

(टीप : लेखात दिलेला सल्ला ही सामान्य आणि उपलब्ध माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही. त्यामुळे कोणताही उपाय करून पाहण्याआधी तुमच्या डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्यावा)