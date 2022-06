World Music Day 2022: संगीत हा आपल्या जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. संगीत केवळ मनाला शांती देत ​​नाही तर आपल्याला आनंदी ठेवण्यासाठीही महत्त्वाची भूमिका बजावते. दरवर्षी 21 जून रोजी जागतिक संगीत दिन (World Music Day 2022) साजरा केला जातो. हा दिवस साजरा करण्यामागचा उद्देश लोकांना संगीताचे महत्त्व सांगणे हा आहे. त्यामुळे या दिवसाशी संबंधित इतिहास (History Of World Music Day) आणि महत्त्व जाणून घेणे आवश्यक आहे. आजचा लेख याच विषयावर आहे. आज या लेखाद्वारे जाणून घेऊया जागतिक संगीत दिवस का साजरा (Why World Music Day is celebrated) केला जातो, त्याचे ऐतिहासिक महत्त्व काय आणि यंदाची थीम (World Music Day 2022 Theme) काय आहे याबाबत.

जागतिक संगीत दिनाचा इतिहासफ्रान्समध्ये 21 जून 1982 रोजी प्रथमच जागतिक संगीत दिन साजरा करण्यात आला. फ्रान्सचे सांस्कृतिक मंत्री मॉरिस फ्ल्युरेट यांनी सर्वांसमोर जागतिक संगीत दिन साजरा करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता, जो 1981 मध्ये मान्य करण्यात आला होता. त्यानंतर फ्रान्सचे पुढील सांस्कृतिक मंत्री जॅक लँग (Jack Lang) यांनी 1982 मध्ये दरवर्षी जागतिक संगीत दिन साजरा करण्याची घोषणा केली आणि 21 जून 1982 रोजी प्रथमच जागतिक संगीत दिन साजरा करण्यात आला. 21 जूनचा दिवस सर्वात मोठा दिवस मानला जातो. 21 जून रोजी आंतरराष्ट्रीय योग दिवस देखील साजरा केला जातो.

जागतिक संगीत दिनाची थीम

जागतिक संगीत दिनाच्या दिवशी, संगीत क्षेत्राशी संबंधित महान गायक आणि संगीतकारांना सन्मानित केले जाते. या दिवशी जगभरातील अनेक ठिकाणी संगीताशी संबंधित कार्यक्रम आयोजित केले जातात आणि तेथे संगीतकार आणि गायकांचा सामन्मान केला जातो. या दिवसाची थीम दरवर्षी ठरवली जाते. या वर्षीची थीम Music on the intersections ही आहे.