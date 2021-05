World No Tobacco Day 2021: जगभरात आज म्हणजेच 31 मे रोजी जागतिक तंबाखू निषेध दिवस (World No Tobacco Day) साजरा करण्यात येतो. आजचा दिवस तंबांखूच्या दुष्परिणामांविषयी जाणून घेण्याबाबत आणि तंबाखूच्या व्यसनापासून दूर जाण्यासाठी साजरा करण्यात येतो.

अनेक अभ्यासांमधून ही बाब समोर आली आहे की, धुम्रपान करणारे अनेक लोक म्हणतात की हे व्यसन सोडणं त्यांच्यासाठी सोपं नाही. अनेक प्रयत्नांनांतरही त्यांना व्यसन सोडण्यात अपयश येतं. यामुळं आज जागतिक तंबाखू निषेध दिनाच्या निमित्तानं आम्ही तुम्हाला असे काही उपाय सांगणार आहोत ज्याचा उपायोग करून तुम्ही तंबाखूच्या व्यसनापासून स्वत:ची सुटका करून घेऊ शकता.

निर्धार पक्का हवा, काय कराल?

– तंबाखूच्या व्यसनापासून स्वत:ची सुटका करण्यासाठी सर्वात आधी तर तुमचा निर्धार पक्का हवा. काहीही झालं तरी तुम्ही सिगरेटला हात लावणार नाही.

-जेव्हा धुम्रपानाचा विचार मनात येईल, तेव्हा हा विचार करा की यामुळं तुमचं कुटुंब देखील प्रभावित होऊ शकतं.

– याचा विचार करा की तुम्ही कोणत्या परिस्थितीमध्ये धुम्रपान करता. तणाव असेल तर धुम्रपानाऐवजी दुसऱ्या कामांमध्ये किंवा आवडीच्या बाबींमध्ये आपलं मन गुंतवा. धुम्रपानापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करा

– सिगरेट पिल्यानंतर ऐश ट्रे स्वच्छ करू नका. भरलेला ऐश ट्रेल पाहून तुमच्या लक्ष्यात येईल की तुम्ही किती धुम्रपान करत आहात. (world no tobacco day 2021 how you can quit smoking know tobacco side effects on body)

सिगरेट सोडण्याचे घरगुती उपाय

– दालचीनी कुटून घ्या. त्यामध्ये मध मिसळा. सिगरेट पिण्याची इच्छा झाल्यास या मिश्रणाचं सेवन करा.

– अजवाइन-सोफमध्ये थोडं काळं मिठ टाकून कुटून घ्या. यामध्ये लिंबाचा रस मिसळून रात्रभर तसंच ठेवा. सकाळी हे मिश्रण भाजून घ्या आणि एका डब्ब्यात भरून ठेवा. जेव्हा सिगरेट पिन्याची इच्छा होईल तेव्हा या मिश्रणाचं थोडं सेवन करा.

– अदरक आणि आवळा कुटून वाळण्यासाठी ठेवा. यामध्ये लिंबू आणि मिठ टाका. जेव्हा सिगरेट पिन्याची इच्छा होईल तेव्हा या मिश्रणाचं सेवन करा. (world no tobacco day 2021 how you can quit smoking know tobacco side effects on body)