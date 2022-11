Worst Fruit in Diabetes: ही फळं खाल्ल्यानंतर अचानक वाढू शकते शुगर, मधुमेहींनी राहा दूर

Worst Fruit in Diabetes: ही फळं खाल्ल्यानंतर अचानक वाढू शकते शुगर, मधुमेहींनी राहा दूर

Worst Fruit in Diabetes: फळं आरोग्यासाठी अतिशय पौष्टिक मानले जातात. फळांमधून अनेक पोषक घटक शरीराला मिळतात. परंतु मधुमेहाच्या रुग्णांनी काही फळांपासून दूर (Worst Fruit in Sugar) राहणे फायदेशीर ठरते. तुम्ही देखील मधुमेहाचे रुग्ण (Diabetes Patient) असाल डायबिटीज संत्री खाल्ले तर चालतात असे तुम्हाला वाटत असेल (fruits that increase sugar) तर अशी फळे खाण्यापूर्वी तुम्ही ही बातमी नक्की वाचायला हवी. कारण फळं आरोग्यासाठी (Diabetes diet) फायदेशीर असले तरी काही फळं मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी नुकसानदायक ठरू शकतात.

येथे आम्ही तुम्हाला अशा काही फळांविषयी माहिती देत आहोत जे अनेक आजारांमध्ये खाणे अत्यंत फायदेशीर मानले जाते. परंतु मधुमेहाच्या रुग्णांनी या फळांपासून नेहमी दूर राहिले पाहिजे. कारण ही फळे हाय ग्लायसेमिक इंडेक्स असलेली असतात. ही फळं खाल्ल्याने शरीरातील ग्लुकोजचे प्रमाण अचानक वाढते. जीवनसत्त्वे आणि खनिजांनी समृद्ध असलेली ही फळे खाल्ल्यानंतर फ्रक्टोजमध्ये रूपांतरित होतात. एवढंच नाही तर या फळांचा रस घेतल्यास रक्तातील साखरेची पातळी वाढण्याचा धोका दुप्पट होतो.

चुकूनही खाऊ नका ही फळं

मधूमेहाच्या रुग्णांनी जी फळं खाणे टाळणे गरजेचे आहे त्यात केळी, संत्री, आंबा, द्राक्षे, मनुका, खजूर आणि नाशपाती या फळांचा समावेश आहे. या सर्व फळांमध्ये भरपूर प्रमाणात व्हिटॅमिन सी असते. सामान्यत: व्हिटॅमिन सी असलेले पदार्थ मधुमेहामध्ये चांगले मानले जातात. परंतु या फळांचा ग्लायसेमिक इंडेक्स जास्त असल्याने मधुमेहींनी ते खाणे टाळले पाहिजे. हाय ग्लायसेमिक इंडेक्स असलेली ही फळं पोटात जाताच ग्लुकोजमध्ये रुपांतरीत आणि रक्तात मिसळतात. त्यामुळे इन्सुलिन रक्तातील साखर संतुलित करू शकत नाही.

रक्तातील साखर वाढल्यावर कोणती लक्षणे दिसतात?

रक्तातील साखर वाढल्यानंतर अचानक तुम्हाला खूप तहान लागेल.

तुम्हाला रात्री तीन ते चार वेळा लघवी होण्यास सुरुवात होईल.

काम किंवा मेहनत न करताही तुम्हाला थकवा येऊ लागेल.

वजन झपाट्याने कमी होईल.

तुमच्या लिंग किंवा योनीभोवती खाज सुटणे किंवा वारंवार फोड येणे.

जखम किंवा कट लवकर बरे होणार नाही.

अचानक तुमची दिसण्याची क्षमता कमी होऊ लागते.

तुमच्या घरात कोणाला मधुमेह असेल तर या आजाराच्या संपर्कात येण्याची शक्यता जास्त असते. तुम्हाला या पैकी कोणतीही दोनलक्षणे दिसत असतील तर तुम्ही तुमच्या साखरेची चाचणी करून घ्यावी.

(टीप : लेखात दिलेला सल्ला ही सामान्य आणि उपलब्ध माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्यावा)