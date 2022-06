Yoga Day 2022: आपले शरीर हे निरोगी आणि तंदुरुस्त राहावे (Healthy and Fit Body) अशी प्रत्येकाची इच्छा असते. यासाठी योगा करणे हा सर्वात महत्त्वाचा पर्याय आहे. योगासन (Yogasana) केल्याने आरोग्यच चांगले राहते असे नाही तर शरीरही तंदुरुस्त राहण्यासाठी मदत होते. दरवर्षी 21 जून रोजी जगभरात आंतरराष्ट्रीय योग दिवस (International Yoga Day 2022) साजरा केला जातो. या दिवशी लोकांना योगाचे फायदे (Benefits of Yoga) सांगितले जातात. अशा परिस्थितीत योगासने करण्यापूर्वी आणि नंतर कोणते पदार्थ खावेत (What To Eat Before And After Doing Yoga) हे आपल्याला माहित असणे आवश्यक आहे. आज या लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेऊया योगासने करण्यापूर्वी आणि केल्यानंतर कोणते पदार्थ खावेत याविषयी.Also Read - Yoga Day 2022: योगाशी संबंधित 5 गैरसमज, यामुळे अनेकांच्या मनात असतो संभ्रम

योगा करण्यापूर्वी काय खावे?

सहसा योगा रिकाम्या पोटी केला जातो. परंतु तुम्हाला पुरेशी ऊर्जा मिळवायची असेल तर तुम्ही तुमच्या आहारात प्रोटीन शेक, ओटमील, फ्रूट स्मूदी, दही इत्यादींचा समावेश करू शकता. याशिवाय जर तुम्ही संध्याकाळी योगा करत असाल तर तुम्ही उकडलेल्या भाज्या, कोशिंबीर, नट्स इत्यादी सुमारे 1 तास आधी नाश्ता म्हणून खाऊ शकता. यामुळे तुमच्या शरीराला पुरेशी ऊर्जा मिळेल. तुम्ही केळी, रताळे, भिजवलेले बदाम, ओट्स आणि पाणी यांचा तुमच्या आहारात समावेश करू शकता.

योग केल्यानंतर काय खावे?

योगा केल्यानंतर सुमारे 30 मिनिटे काहीही खाऊ नये. त्यानंतर तुम्ही आहारात पौष्टिक आणि सकस पदार्थांचा समावेश करू शकता. यासाठी तुम्ही उकडलेली अंडी, दही, हिरव्या भाज्या, नट, धान्ये खाऊ शकता. या पदार्थांतून शरीरासाठी आवश्यक असलेले पोषक तत्त्व मिळतात. याशिवाय ग्रीन टी, केळी, व्हिटॅमिन सी असलेली फळे इत्यादींचे सेवन करणे हाही एक चांगला पर्याय मानला जाऊ शकतो.

टीप – पाणी प्यायल्यानंतर योगासने करता येतात, पण योग केल्यानंतर अर्धा तास पाणी पिऊ नये. त्यामुळे पोटदुखीच्या समस्येला सामोरे जावे लागू शकते.