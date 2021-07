मुंबई : चेहऱ्यावरील मुरुम (Pimples) आणि पुरळांच्या समस्येमुळे अनेज जण त्रस्त असतात. मुरुमांच्या समस्येपासून मुक्त होण्यासाठी लोक अनेक प्रकारच्या औषधांचा वापर करतात. बर्‍याच वेळा शरीरात अंतर्गत आजारांमुळे चेहऱ्यावर मुरुम येऊ लागतात. मुरुम आणि पुरळांची समस्या (Acne and pimples) बहुतेक वेळा तेलकट त्वचा (Oily skin) असलेल्यांना होते. त्यामुळे जर आपल्याला चेहऱ्यावरील मुरुम हटवायचे असतील तर सर्वप्रथम तेलकट त्वचेवर उपाय करावा लागेल. आज आम्ही तुम्हाला अशा काही योगासनांबद्दल सांगणार आहोत ज्यामुळे मुरुमांची समस्या दूर होऊ शकते. चला या योगासनांविषयी (Yoga for Pimples) जाणून घेऊया…. (Yoga for Pimples Get rid of pimples then do these three simple yoga every day)

बलून फेस (Balloon Face) : या समस्येचा सामना करण्यासाठी आपल्याला आपल्या तोंडाचा आकार फुग्याप्रमाणे फुगवावा लागेल आणि त्यानंतर 10 सेकंद मोजावे लागतील. ही क्रिया आपण दिवसात कोणत्याही वेळी करू शकता. यामुळे पिंपल्सच्या समस्येवर बऱ्याच प्रमाणात मात केली जाऊ शकते.

फेस ट्विस्टिंग (Face twisting) : हे आसन करण्यासाठी आपल्याला आपल्या ओठांनी पाऊट बनवावा लागले आणि त्यानंतर आपले गाल प्रथम उजवीकडे फिरवून 5 सेकंद मोजावे. यानंतर आपले गाल डावीकडे वळवा आणि 5 सेकंद मोजा. असे केल्याने आपल्याला मुरुमांच्या समस्येपासून मुक्तता मिळण्यास मदत होईल.

फिश फेस (Fish Face) : हे आसन करण्यासाठी आपल्या चेहर्याचा आकार एखाद्या माशासारखा बनवा लागेल आणि त्यानंतर 10 सेकंद मोजावे लागतील. ही क्रिया केल्याने मुरुमांची समस्या कमी करण्यासाठी आपल्याला मदत होईल. (Yoga for Pimples Get rid of pimples then do these three simple yoga every day)

मुरुमांची समस्या दूर करण्यासाठी करा हे उपाय

आहारात बदल करा : चेहऱ्यावरील मुरुम दूर करण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा उपाय म्हणजे तुमचा आहार पूर्णपणे बदलावा. तुमच्या आहारात तज्ञांनी सांगितलेल्या पदार्थांचा समावेश करा. पोषक आहारासाठी मासे, अक्रोड या पदार्थांचे रोज सेवन करा.

पूर्ण झोप घ्या : चेहऱ्यावर पूरळ किंवा मुरुम येऊ नये असे वाटत असल्यास पूर्ण झोप घेणे महत्त्वाचे आहे. झोप पूर्ण झाल्यास ही समस्या दूर ठेवता येते. त्यासोबतच पोषक आहार आणि निरोगी जिवनशैली तुमची मुरूमांपासून कायमची सुटका करू शकते.

भरपूर पाणी प्यावे : त्वचा उत्तम ठेवण्यासाठी भरपूण पाणी पिणे महत्त्वाचे ठरते. यामुळे त्वचा हायड्रेट राहते आणि शरीरात रक्ताचा फ्लो देखील उत्तम राहतो. तसेच पाण्याचा अधिक समावेश असलेल्या भाज्या आणि फळांचे सेवन करा. दिवसभरात किमान 8 ग्लास पाणी पिणे गरजेचे असते.

सुका मेवा : बदाम, अक्रोड आणि ब्राझील नट्समध्ये सिलीयम असते. यांचे सेवन केल्याने त्वचेच्या पेशींवर सूज येत नाही. त्यामुळे त्वचा निरोगी आणि लवचिक राहते. यामुळे मुरुमांची समस्या उद्भवत नाही.