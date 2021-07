मुंबई : हिंदू पंचांगानुसार आषाढ महिन्याच्या कृष्ण पक्षाच्या एकादशीला योगिनी (Yogini Ekadashi 2021) एकादशी म्हणतात. योगिनी एकादशीचे व्रत विश्वाचे पालनहार भगवान श्री विष्णूसाठी केले जाते. उत्तर भारतीय पंचांगानुसार योगिनी एकादशी (Yogini Ekadashi 2021) आषाढ महिन्यात कृष्णा पक्षादरम्यान आणि दक्षिण भारतीय दिनदर्शिकेनुसार ज्येष्ठ महिन्यात कृष्णा पक्षादरम्यान येते. या एकादशीच्या दिवशी (Yogini Ekadashi 2021) व्रत केल्याने भगवान श्री विष्णूची कृपा राहते, अशी मान्यता आहे.(Yogini Ekadashi 2021 do not do this work on the day of yogini ekadashi it is considered inauspicious) Also Read - Yogini Ekadashi 2021: काय आहे योगिनी एकादशीचे महत्त्व; जाणून घ्या शुभ मुहूर्त

योगिनी एकादशीचे (Yogini Ekadashi 2021) व्रत केल्याने सर्व पापांचा नाश होतो आणि आयुष्यात सुख आणि समृद्धी प्राप्त होते. योगिनी एकादशीच्या व्रताचे पालन केल्याने स्वर्गप्राप्ती होते. योगिनी एकादशी तिन्ही लोकांत प्रसिद्ध आहे. या एकादशीला केलेल्या उपवासाचे महत्त्व 88 हजार ब्राह्मणांना भोजन देण्याइतके महत्त्वाचे असते. यावर्षी योगिनी एकादशी व्रत 5 जुलै 2021 रोजी म्हणजे उद्या सोमवारी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे योगिनी एकादशीचे (Yogini Ekadashi 2021) व्रत ठेवताना काही गोष्टी चुकूनही करू नये. चला त्याविषयी जाणून घेऊयात… (Yogini Ekadashi 2021 do not do this work on the day of yogini ekadashi it is considered inauspicious)

योगिनी एकादशीच्या दिवशी चुकूनही करू नका हे काम