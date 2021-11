मुंबई: राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट (Corona Second Wave) ओसरत आहे. त्याचबरोबर कोरोनाची तिसरी लाट (Corona Third Wave) येण्याची शक्यता देखील कमी आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने (Maharashtra Government) लॉकडाऊनचे (Lockdown) निर्बंध शिथिल केले आहेत. राज्यात शाळा, महाविद्यालये (School College Reopen in Maharashtra)सुरू झाली आहेत. अशातच दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी (10th-12th Maharashtra Board Exam) महत्त्वाची बातमी आहे. राज्य शिक्षण मंडळाकडून शैक्षणिक वर्ष 2021-22 च्या दहावी-बारावीची लेखी परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीनेच घेतली जाणार आहे. लवकरच मंडळाकडून वेळापत्रकही (10th-12th Board Exam Time table) जाहीर करण्यात येणार आहे.Also Read - Breaking News Live Updates: शेतकऱ्यांचा पुन्हा एल्गार! 29 नोव्हेंबरला 1000 ट्रॅक्टर्स घेऊन संसदेवर धडक

राज्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्याने राज्य शिक्षण मंडळाकडून तयारी सुरु झाली आहे. लेखी परीक्षेचे नियोजन सुरू करण्यात येत आहे. लवकरच लेखी परीक्षेचं वेळापत्रक जाहीर होणार आहे, अशी माहिती मिळाली आहे. Also Read - ST Workers Strike: एसटी कार्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा निघणार! आज महत्त्वाची बैठक

यंदा परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीनेच होणार

10 वी आणि 12वीची लेखी परीक्षा यंदा ऑफलाइन पद्धतीनेच घेतली जाणार आहे. राज्य शिक्षण मंडळाकडून तशी तयारी सुरू करण्यात आली आहे. दहावी-बारावीची लेखी परीक्षा घेण्यासाठी नुकतीच शालेय शिक्षण विभागाने चाचपणी सुरु केली आहे. याबाबत लवकरच धोरणात्मक निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता आहे. Also Read - Nawab Malik Vs Devendra Fadnavis: नवाब मलिकांच्या कुटुंबीयांचा अंडरवर्ल्डशी संबंध, देवेंद्र फडणवीसांचा गंभीर आरोप

दरम्यान, गेल्या वर्षी कोरोनाचा संसर्ग मोठ्याप्रमाणात पसरल्याने राज्य शिक्षण मंडळाने 10 वी आणि 12वीच्या लेखी परीक्षा रद्द केल्या होत्या. विद्यार्थ्यांना अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे गुण देऊन निकाल जाहीर करण्यात आला होता. मात्र, यंदा कोरोनाचा प्रादुर्भाव आटोक्यात आला आहे. परिणामी दहावी-बारावीच्या परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी मंडळाने नऊ विभागीय मंडळांकडून चाचपणी सुरु करण्यात आली आहे.

18 नोव्हेंबरपर्यंत इंजिनिअरिंगसाठी ऑनलाइन प्रवेश अर्जाची मुदत

दरम्यान, एमएचटी सीईटी परीक्षांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांची प्रवेशाची प्रतिक्षा संपली आहे. इंजिनिअरिंग प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. इंजिनिअरिंगसाठी ऑनलाइन प्रवेश अर्जाची मुदत 18 नोव्हेंबरपर्यंत आहे. अभियांत्रिकी पदवी (बीई) प्रवेशाचे संभाव्य वेळापत्रक जाहीर झाले आहे. प्रत्यक्ष कॅप राउंडच्या प्रक्रियेस 18 नोव्हेंबरपासून सुरुवात होईल, अशी माहिती सीईटी सेलने दिली आहे.

असं असेल प्रवेशाचं वेळापत्रक

– ऑनलाइन अर्ज व कागदपत्र अपलोड : 18 नोव्हेंबरपर्यंत

– कागदपत्रे पडताळणी प्रक्रिया : 20 नोव्हेंबरपर्यंत

– प्रारूप गुणवत्ता यादीची प्रसिद्धी : 22 नोव्हेंबर

– यादीशी निगडित तक्रार, हरकती नोंदवणे : 23 ते 25 नोव्हें.

– अंतिम गुणवत्ता यादी : 27 नोव्हेंबर

– पहिल्या कॅप राउंडसाठी नोंदणीची प्रक्रिया : 27 ते 30 नोव्हेंबर

– पहिली वाटप यादी : 2 डिसेंबर

– प्रवेश निश्चितीची मुदत : 3 ते 5 डिसेंबर