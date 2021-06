मुंबई : मुंबईच्या (Mumbai) मालाडमध्ये बुधवारी रात्री उशिरा तीन मजली इमारत कोसळून (Malad Building Collapse) मोठी दुर्घटना घडली आहे. मालाडच्या मालवणी (Malvani) भागामध्ये ही घटना घडली. या दुर्घटनेमध्ये 11 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला तर 17 जण जखमी झाले आहेत. जखमींवर शताब्दी रुग्णालय (Shatabdi Hospital) आणि काही खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. Also Read - Mumbai Rain Alert: मुंबईसाठी Red Alert, पुढील 4 दिवस मुसळधार पावसाचा इशारा

#Maharashtra | A house collapsed in Malad West area of Mumbai at around 11 pm. Five people have been rescued safely. No injury reported so far. Rescue operation is underway: Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC)

