मुंबई : मुंबईमध्ये मध्यरात्रीपासून मुसळधार पाऊस पडत आहे. या पावसामुळे मुंबईतील चेंबूर भागामध्ये दरड कोसळल्याची घटना घडली आहे. चेंबूरच्या भारतनगर भागामध्ये घरांवर दरड कोसळली. या दुर्घटनेत 11 जणांचा दुर्देवी मृत्यू झाला आहे. घटनास्थळावर एनडीआरएफच्या पथकामार्फत बचावकार्य सुरु आहे.

भारतनगर भागामध्ये रात्रभर पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे दरड काही घरांवर कोसळली. रात्रीच्या वेळी सर्वजण झोपेत असताना ही दुर्घटना घडली. दरड घरावर कोसळू नये यासाठी याठिकाणी बांधण्यात आलेली भिंतच घरांवर कोसळली असल्याची माहिती समोर येत आहे. एनडीआरएफच्या टीमकडून बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरु आहे. पण पावसामुळे मदतकार्यात अडथळा येत आहे.

Maharashtra | 11 people killed after a wall collapse on some shanties in Chembur’s Bharat Nagar area due to a landslide, says National Disaster Response Force (NDRF)

Rescue operation is underway. pic.twitter.com/W24NJFWThU

