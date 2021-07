मुंबई : 11वी प्रवेशासाठीची सीईटी परीक्षा ( 11th CET Exam 2021) येत्या 21 ऑगस्ट रोजी (11th CET Exam Timetable) घेण्यात येणार आहे. या परीक्षेसाठी ऑनलाईन अर्ज (Online Form) करण्याची प्रक्रिया 20 जुलैपासून सुरु झाली होती. पण तांत्रिक कारणांमुळे अर्ज करण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा आला होता. त्यामुळे वेबसाईट बंद करण्यात आली होती. पण आता तांत्रिक अडचणी दूर करुन वेबसाईट (Website) पूर्ववत सुरु करण्यात आली आहे. त्यामुळे आज दुपारी तीन वाजल्यापासून वेबसाईटवर जाऊन विद्यार्थ्यांना पुन्हा अर्ज भरता येणार आहे.Also Read - 11th CET Exam 2021: विद्यार्थी त्रस्त! 11वी सीईटी परीक्षेसाठी अर्ज करण्याची वेबसाईट तांत्रिक कारणांसाठी बंद!

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे (Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education) सचिव डॉ. अशोक भोसले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'शैक्षणिक वर्ष 2021-22 च्या इयत्ता अकरावी प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या सीईटी परीक्षेसाठी राज्य मंडळाकडे नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांना आज दुपारी तीन वाजल्यापासून ऑनलाईन अर्ज (Online Form) भरता येणार आहे. तसंच इतर मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना बुधवारपासून अर्ज भरता येणार आहे.'

अकरावी सीईटी परीक्षेसाठी विद्यार्थी http://cet.mh-ssc.ac.in/ या वेबसाईटवर जाऊन अर्ज भरत होते. पण अर्ज करताना विद्यार्थ्यांना अनेक तांत्रिक अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी शिक्षण विभागाकडे आल्या होत्या. विद्यार्थ्यांना होणारा त्रास लक्षात घेता तांत्रिक कारणांसाठी बोर्डाकडून ही वेबसाईट बंद करण्यात आली होती. वेबसाईट पूर्ववत सुरु झाल्यानंतर संबंधितांना अवगत करण्यात येईल, असे बोर्डाकडून सांगण्यात आले होते. त्यानंतर पाच दिवसांनी अर्ज नोंदणीसाठी बोर्डाकडून नव्याने यंत्रणा विकसित करण्यात आली. राज्य मंडळाने रविवारी रात्री उशिरा याबाबत परिपत्रक जारी केले आहे.

त्यानुसार, राज्य मंडळाने जाहीर केलेल्या नव्या संकेतस्थळावर विद्यार्थ्यांना सीईटी परीक्षेसाठी ऑनलाईन अर्ज भरावा लागणार आहे. 2 ऑगस्टपर्यंत विद्यार्थ्यांना अर्ज भरता येणार आहे. अर्ज नोंदणीसाठी फी (Fee for application registration) भरावी लागणार नाही. पण इतर मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना अर्ज नोंदणीसाठी 178 रुपये अर्ज फी भरावी लागणार आहे. 21 ऑगस्ट रोजी सकाळी 11 ते दुपारी 1 वाजताच्या दरम्यान अकरावी सीईटीची परीक्षा राज्यभरात घेतली जाणार आहे. 10वी उत्तीर्ण असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सीईटी परीक्षा ऐच्छिक असणार आहे. ही परीक्षा 100 गुणांची असणार असून गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र, इंग्रजी (Mathematics, Science, Sociology, English) या चार विषयांचे प्रत्येकी 25 गुणांचे प्रश्न विचारले जाणार आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांना सीईटी परीक्षेमध्ये उत्तम गुण मिळणार आहेत त्यांना त्यांच्या गुणांकनानुसार अकरावी प्रवेशात प्राधान्य देण्यात येणार आहे.