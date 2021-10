मुंबई: राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट (Second Wave of Corona Virus) ओसरत आहे. त्यातच तिसरी लाटे (Third Wave of Corona Virus) येण्याची शक्यता कमी आहे. या पार्श्वभूमीवर कोरोनाचे निर्बंध आणखी शिथिल करण्यात आले आहेत. शाळा, महाविद्यालय सुरू करण्यात आली आहे. अकरावीच्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन प्रवेश (Online Admission Application) दिला जात आहे. मात्र, मुदत संपून देखील अनेक विद्यार्थी अशी आहेत की, त्यांना अद्याप प्रवेश मिळालेला नाही. अशा विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. तो म्हणजे, अकरावी प्रवेशाला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना आता 21 ऑक्टोबरपर्यंत (11th Admission) प्रवेश घेता येणार आहे. या मुदतवाढीनुसार विद्यार्थी 21 ऑक्टोबर दुपारी 12 वाजेपर्यंत ऑनलाईन अर्ज करू शकणार आहेत.Also Read - Pune Mhada Lottery 2021: पुणेकरांसाठी खूशखबर! दिवाळीच्या मुहूर्तावर 3000 हून जास्त घरांची लॉटरी

मिळालेली माहिती अशी की, अकरावी ऑनलाईन प्रवेशप्रक्रिया (11th online admission) 18 ऑक्टोबरला संपली. मात्र, अनेक विद्यार्थ्यांन प्रवेश घेता आलेला नाही. अशा विद्यार्थांसाठी 21 ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कॉलेज अलॉट झालेल्या विद्यार्थ्यांनी संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत संबंधित महाविद्यालयात जाऊन प्रवेश घ्यावा लागणार आहे. त्याचबरोबप 10 पास आणि एटीकेटीच्या विद्यार्थ्यांना रिक्त जागांनुसार प्रवेशाची संधी या मुदतवाढीत मिळेल. विद्यार्थ्यांसाठी प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य फेरीची मुदत वाढवून देण्यात आली आहे.

दरम्यान, अकरावी प्रवेशाची मुदत संपूनही अनेक विद्यार्थी प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या सूत्रानुसार प्रवेश प्रक्रियेला दोन-तीन दिवस मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी राज्याच्या शिक्षण संचालनालयाने शालेय शिक्षण विभागाकडे केली होती. त्यानुसार ही मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे.

एटीकेटीच्या विद्यार्थ्यांना रिक्त जागांनुसार प्रवेशाची संधी…

10 पास आणि एटीकेटीच्या विद्यार्थ्यांना रिक्त जागांनुसार प्रवेशाची संधी दिली जाणार आहे. महाविद्यालायामधील रिक्त जागांसाठी सर्वात प्रथम अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संबंधित जागा अलॉट होणार आहे. विद्यार्थ्याने दिलेल्या मुदतीत महाविद्यालयात जाऊन आपला प्रवेश निश्चित करावा लागणार आहे. तर 10 वीच्या फेरपरीक्षेत पास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांबाबत निकाल जाहीर झाल्यानंतर निर्णय घेण्यात येणार आहे.

दरम्यान, आतापर्यंत मुंबई विभागातून अकरावीचे 89.71 टक्के प्रवेश झाले आहेत. मुंबई विभागात अकरावीच्या 95 हजार 372 जागा रिक्त आहेत. ऑनलाइन अर्ज केलेल्या एकूण 2 लाख 52 हजार 115 विद्यार्थ्यांपैकी 2 लाख 26 हजार 168 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले आहेत. तर 10.29 टक्के म्हणजेच 25 हजार 947 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतलेले नाहीत.