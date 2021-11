मुंबई : मुंबई बलात्काराच्या (Rape Case) घटनेमुळे पुन्हा हादरली आहे. मुंबईच्या कुर्ल्यामध्ये एका 20 वर्षीय तरुणीची बलात्कार (Kurla Rape Case) करुन हत्या करण्यात आली आहे. कुर्ल्याच्या एचडीआयएल कंपाऊंडमध्ये (Kurla HDIL Compound) ही घटना घडली आहे. या घटनेमुळे कुर्ल्यामध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी (Kurla Police) याप्रकरणी अज्ञात व्यक्तीविरोधात बलात्कार आणि हत्येचा गुन्हा (Rape and Murder Case) दाखल केला आहे. याप्रकरणाचा तपास पोलिसांकडून सुरु आहे.Also Read - महागाईचा भडका सुरुच! CNG आणि PNGच्या दरात वाढ, दोन महिन्यांत दुसऱ्यांदा दरवाढ

A 20-year-old woman was raped and killed by an unidentified person in Kurla area of Mumbai, Maharashtra. The woman’s body, which had started decomposing, was found in a vacant building. A case has been registered under Sections 376 & 302 of IPC: Mumbai Police

— ANI (@ANI) November 27, 2021