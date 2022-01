Maharashtra Corona Update: राज्यात कोरोनाने (Corona Virus) पुन्हा हात-पाय पसरायला सुरुवात केली आहे. राज्यात कोरोना रुग्णांमध्ये (Corona Patient) दिवसेंदिवस वाढ होत चालली आहे. त्यामुळे चिंता पुन्हा वाढली आहे. अशामध्ये कोरोना रुग्णांवर उपचार करणारे निवासी डॉक्टरच (Resident Doctor) कोरोनाच्या विळख्यात सापडले आहेत. राज्यात आतापर्यंत 291 निवासी डॉक्टरांना कोरोनाची लागण झाली आहे. यामध्ये मुंबईत सर्वाधिक 230 निवासी डॉक्टरांचा (Resident Doctors Corona Positive) समावेश आहे. निवासी डॉक्टरांनाच कोरोना झाल्यामुळे आता आरोग्य यंत्रणेवरील (Health Service) ताण वाढला आहे.Also Read - थांबा! Covaxin लस घेतल्यानंतर पॅरासिटामोल, पेन किलर घेऊ नका, Bharat Biotechने सांगितले कारण!

Maharashtra | A total of 230 resident doctors from various hospitals in Mumbai have tested positive for COVID-19 in the last 3 days: Ganesh Solunke, president of JJ Hospital, Maharashtra Association of Resident Doctors

— ANI (@ANI) January 6, 2022