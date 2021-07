मुंबई : मुंबईत शनिवारी मध्यरात्री झालेल्या मुसळधार (Heavy Rain in Mumbai) पावसाने अक्षरश: कहर केला. या पावसामुळे मुंबईत तीन ठिकाणी भिंत कोसळल्याच्या दुर्घटना (Wall Collapse in Mumbai) घडल्या. यामध्ये आतापर्यंत 25 जणांचा मृत्यू झाला आहे. या दुर्घटनांप्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी ट्वीट करत शोक व्यक्त केला आहे. तसंच त्यांनी या दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना 2 लाखांची आणि जखमी झालेल्यांना 50 हजारांची मदत जाहीर केली आहे.Also Read - Mumbai Rain: मुसळधार पावसामुळे मुंबईकरांची झोपमोड, सखल भागात साचलं पाणी

मुंबईत झालेल्या दुर्घटनांप्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्वीट (PM Modi Tweet) करत शोक व्यक्त केला. पंतप्रधान कार्यालयाकडून मृत व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना 2 लाख आणि जखमींना 50 हजारांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. पंतप्रधानांनी ट्वीटमध्ये असे म्हटले आहे की, ‘या दुर्घटनेतील मृतांच्या कुटुंबीयांसोबत माझ्या संवेदना प्रकट करत आहे. जखमी झालेल्यांच्या प्रकृतीत लवकरात लवकर सुधारणा व्हावी अशी मी प्रार्थना करतो.’ Also Read - मुंबईत पावसाचा कहर! चेंबूरमध्ये दरड कोसळून 17 जणांचा तर विक्रोळीत 7 जणांचा मृत्यू

Rs. 2 lakh each from PMNRF would be given to the next of kin of those who lost their lives due to wall collapses in Mumbai. Rs. 50,000 would be given to those injured.

