मुंबई : मुंबईतल्या वरळीमध्ये (Worli) निर्माणाधीन इमारतीत बांधकाम सुरु असताना अचानक लिफ्ट कोसळली. या दुर्घटनेत पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर एक जण जखमी झाला आहे. शनिवारी सायंकाळी पाचच्या सुमारास ही घटना घडली आहे. वरळीतील ना म जोशी (N M Joshi) मार्गाच्या हद्दीतील हनुमान गल्लीतील (Hanuman Galli) या इमारतीचे बांधकाम सुरु आहे. अंबिका बिल्डर्सकडून ((Lalit Ambika builder) हे बांधकाम सुरु आहे. हे काम सुरु असताना अचानक बांधकामासाठी वापरण्यात येणारी लिफ्ट (construction elevator) कोसळली.

4 people died, one injured after a lift collapsed at an under-constructed building in Worli, Mumbai. Injured have been shifted to the hospital: Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC)#Maharashtra pic.twitter.com/6yMAEopgNb

— ANI (@ANI) July 24, 2021