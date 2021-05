उल्हासनगर : उल्हासनगरमध्ये (Ulhasnagar) इमारतीचा स्लॅब कोसळून (Building slab collapsed) 5 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. उल्हासनगरच्या कॅम्प- 2 (Ulhasnagar Camp-2) परिसरातील नेहरु चौकामध्ये असणाऱ्या बॅक ऑफ बडोदासमोरील साई सिद्धी इमारतीमध्ये ही दुर्घटना घडली आहे. शुक्रवारी रात्री 9 च्या सुमारास इमारतीचा पाचव्या मजल्यापासून ते पहिल्या मजल्यापर्यंतचा स्लॅब तळ मजळल्यावर कोसळला. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाचे कर्मचारी (Fire Brigade) आणि पोलिसांनी (Police) घटनास्थळी धाव घेत मदकार्य सुरु केले. घटना मोठी असल्यामुळे ठाणे महानगर पालिकेची (thane municipal corporation) TDRF टीम देखील मदतकार्यासाठी घटनास्थळी दाखल झाली. त्यांनी ढिगारा हटवून 7 जणांचे मृतदेह बाहेर काढले.

#UPDATE | The death toll in Ulhasnagar building mishap rises to seven, according to Thane Municipal Corporation

— ANI (@ANI) May 28, 2021