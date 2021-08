सातारा: पुणे-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावर ( Accident on Pune Bangalore Highway) शिरवळजवळ (Shirwal) विचित्र अपघात झाला आहे. एका भरधाव ट्रकनं तब्बल 6 वाहनांना जोरदार धडक दिली. या भीषण अपघातात तिघांचा जागेवरच मृत्यू (Three Death on Spot) झाला असून दोन जण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींना जखमींना तातडीनं जवळच्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे.Also Read - Breaking News Live Updates: मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार होताच येदियुरप्पा यांना कोर्टाची नोटीस

मिळालेल्या माहिती अशी की, पुणे-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावर (Pune-Bangalore Highway) शिरवळ जवळील धनगरवाडी (Dhangarwadi) येथे मंगळवारी रात्री उशीरा हा अपघात झाला. अपघातग्रस्त ट्रकनं कारला जोरदार धडक दिली. नंतर पुढे ट्रकनं दुधाचा टँकर, मालवाहतूक ट्रक तसेच स्कॉर्पिओसह आणखी एका वाहन अशा एकूण पाच वाहनांना धडक दिली. साताऱ्याहून पुण्याच्या दिशेनं निघालेल्या भरधावर ट्रकनं पुण्याच्या दिशेने जाणाऱ्या कारला मागून जोरदार धडक दिली. धडक इतकी भीषण होती की, कारमधील तीन जण जागीच ठार झाले. तर इतर दोघे गंभीर गंभीर जखमी झाले आहेत. या भीषण अपघातात कारचा चक्काचूर झाला आहे. मृतदेह कारमध्ये अडकले होते. अक्षरश: कारचा पत्रा कापून मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. Also Read - Breaking News Live Updates: राजधानी दिल्लीत अमित शाह आणि शरद पवार यांची भेट, 15 मिनिटे विविध विषयांवर चर्चा

अपघात स्थळावर शिरवळ आणि खंडाळा पोलिस दाखल झाल आहे. मृतांची अद्याप ओळख पटलेली नाही. या अपघातामुळे राष्ट्रीय महामार्गावर काही वेळासाठी पुण्याकडे जाणारी वाहतूक विस्कळीत झाली होती. Also Read - हृदयद्रावक! 16 कोटींचे इजेक्शन देऊनही वेदिकाचा मृत्यू, ती बरी होत होती पण...

दरम्यान, सोलापूरच्या सांगोला-मिरज मार्गावर सोमवारी अशीच दुर्घटना घडली होती. भरधाव ट्रक आणि कारची समोरा-समोर धडक होऊन झालेल्या अपघातात तीन जणांचा जागीच मृत्यू झाला. सांगोल्याजवळ कारंडेवस्ती येथे हा भीषण अपघात झाला. मृतांमध्ये दोन मुलींचा समावेश आहे.