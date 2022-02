AIMIM Leader Waris Pathans News: एमआयएमचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि मुंबईमधील भायखळाचे माजी आमदार वारीस पठाण (Waris Pathan) यांच्या चेहऱ्यावर एका अज्ञात तरुणाने काळे फासल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मध्यप्रदेशातील (Madhya Pradesh) इंदूर (Indore) शहरातून हा प्रकार घडला. अज्ञात तरुण पसार झाला होता. परंतु काही तासांतच पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले आहे.Also Read - Union Budget 2022: तुम्हाला काय मिळाले? एका क्लिकवर जाणून घ्या संपूर्ण बजेट

मिळालेली माहिती अशी, की वारीस पठाण मंगळवारी इंदूर येथील खजराना येथील नाहर शाह वली यांच्या दर्ग्यावर (Khajrana dargah) चादर चढवण्यासाठी गेले असता ही घटना घडली. वारीस पठाण यांच्या मागून एक अज्ञात तरुण पुढे आला. त्याने काही समजण्याच्या आतच वारीस पठाण यांच्याचेहऱ्यावर काळे फासले. गर्दीचा फायदा घेत तरुण तेथून पसार झाला. या घटनेनेतर एमआयएमचे स्थानिक कार्यकर्ते आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले. एमआयएमचे कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. नईम अन्सारी यांनी या घटनेचा निषेध केला आहे. या प्रकरणी खजराणा पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार करण्यात आली आहे.

Ink thrown on AIMIM leader Waris Pathan, brother of owaisi in Indore.

Accused Saddam was not happy with divisive politics of Waris Pathan

