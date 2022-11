Andheri East By Election Live Update: राजकीयदृष्ट्या सध्या प्रतिष्ठेच्या ठरलेल्या मुंबईतील अंधेरी पूर्व विधानसभा निवडणुकीसाठी (Andheri East By Election ) आज मतदान होत आहे. या पोट निवडणूकीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. ‘166-अंधेरी पूर्व’ मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीसाठी सकाळी 7 ते सायंकाळी 6 या कालावधी मतदान ( (Andheri East By Election Voting) पार पडणार आहे. शिवसेना आमदार रमेश लटकेंच्या (Ramesh Latake) निधनानंतर ही जागा रिक्त झाली होती. या रिक्त जागेसाठी आज मदतान होत असून ठाकरे गटाकडून रमेश लटके यांच्या पत्नी ऋतुजा लटके (Rutuja Latake) यांना संधी देण्यात आली आहे. ऋतुजा लटकेसोबत एकूण 7 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. या निवडणुकीचा निकाल येत्या 6 नोव्हेंबरला जाहीर करण्यात येणार आहे.Also Read - Maharashtra Breaking: जालन्यात भीषण स्फोट, स्टील फॅक्टरीत बॉयलर फुटून 6 कामगारांचा होरपळून मृत्यू