नागपूर : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Former state home minister anil deshmukh) यांच्यावर नवीन संकट आले आहे. अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्या नागपूर (Nagpur) येथील निवासस्थानी आयकर विभागाने छापेमारी (Income Tax Raid) केली आहे. आधी ईडीच्या (ED) रडारवर असलेले अनिल देशमुख आता आयकर विभागाच्या देखील रडावर आले आहेत. आज सकाळी साडेअकरा वाजताच्या सुमारास आयकर विभागाच्या पथकाने (Income Tax Department Team) अनिल देशमुख यांच्या निवासस्थानी धाड टाकली. अनिल देशमुख यांच्या नागपूरातील काटोल येथील घरासोबतच जिल्ह्यातल्या 6 ठिकाणी छापे टाकण्यात आले आहेत.Also Read - Income Tax officials at Sonu Sood's office: बॉलिवूड अभिनेता सोनू सूदच्या मुंबईतील कार्यालयात इन्कम टॅक्स विभागाकडून पाहणी

Maharashtra | Income-Tax Department is conducting raids at several locations including the Nagpur residence of former state home minister Anil Deshmukh, in connection with income tax irregularities

Visuals from Nagpur pic.twitter.com/ARW6t8fEHh

— ANI (@ANI) September 17, 2021