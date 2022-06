Anil Parab Ed Summon: राज्याचे परिवहन मंत्री आणि शिवसेना नेते अनिल परब (Shiv Sena Leader Anil Parab) यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) परब यांनी पुन्हा एकदा समन्स बजावले आहे. कथित मनी लाँड्रिंग प्रकरणी (Money laundering) परब यांनी बुधवारी चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. परब हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निकटवर्तीय समजले जातात, त्या मुळे राजकीय वर्तुळात (Maharashtra news) खळबळ उडाली आहे. आता ते चौकशीसाठी हजर होतात का, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.Also Read - Aaditya Thackeray Visit Ayodhya LIVE: आदित्य ठाकरे आज अयोध्या दौऱ्यावर; शिवसेनेकडून जोरदार तयारी

अनिल परब यांना कोकणातील दापोलीतील साई रिसॉर्टप्रकरणी ED ने पुन्हा एकदा त्यांना चौकशीसाठी समन्स बजावले आहेत. दरम्यान, कोस्टल रेग्युलेटरी झोन ​​(CRZ) नियमांचे उल्लंघन करून साई रिसॉर्ट बांधण्यात आले असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी ईडीकडून याआधी त्यांची चौकशी करण्यात आली आहे. ED ने परब यांच्या विरोधात मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा नोंदवला होता. काही दिवसांपूर्वी अनिल परब आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या संबंधित 7 ठिकाणी ED ने छापेमारी केली होती. त्याशिवाय मुंबईतील अंधेरीतील शिवसेना पदाधिकाऱ्याच्या घरीदेखील छापे मारण्यात आले होते. ED अधिकारी अनिल परब यांच्या शासकीय निवासस्थानी तब्बल 12 तास ठाण मांडून होते.

ED summons Maharashtra minister Anil Parab for questioning in money-laundering case on Wednesday in Mumbai: Officials

— Press Trust of India (@PTI_News) June 14, 2022