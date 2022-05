ED Raids On Anil Parab Home : शिवसेनेचे नेते (Shivsena Leader) आणि राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब (State Transport Minister Anil Parab) यांच्या निवासस्थानी ईडीने छापा टाकला आहे. मनी लाँन्ड्रिंग प्रकरणी ईडीने अनिल परब यांच्या मुंबईतील निवासस्थानसह सात ठिकाणी छापेमारी केली आहे. गुरुवारी सकाळीच ईडीचे पथक (ED Team) अनिल परब यांचे शासकीय निवासस्थान ‘अजिंक्यतारा’ आणि वांद्रे येथील खासगी निवासस्थानी दाखल झाले आणि त्यांनी छापेमारीला (ED Raids On Anil Parab Home) सुरुवात केली. अनिल परब यांच्यावर ईडीने छापा टाकल्याने राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चांणा उधाण आले आहे.

मनी लाँड्रिंग प्रकरणी ईडीने अनिल परब यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला असल्याची माहिती देखील समोर येत आहे. अनिल परब यांच्या दापोली येथील रिसॉर्ट प्रकरणात ही कारवाई झाली असल्याचे म्हटले जात आहे. याच प्रकरणी आज सकाळी साडेसहा वाजता ईडीने अनिल परब यांच्या शासकीय निवासस्थानसह राज्यातील सात ठिकाणी छापेमारी केली. मुंबई, पुणे आणि रत्नागिरी येथील अनिल परब यांच्या मालकीच्या एकूण सात ठिकाणी ईडीने छापा मारला. ईडीच्या अधिकाऱ्यांकडून सातही ठिकाणी तपासणी सुरु आहे.

Enforcement Directorate conducts raids at seven locations in Pune and Mumbai of Maharashtra minister and Shiv Sena leader Anil Parab

