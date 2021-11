पुणे: ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे (Anna Hazare Admitted in Pune) यांची प्रकृती खालावली असून त्यांना पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनीकमध्ये (Rubi Hall Clinic Pune) दाखल करण्यात आलं आहे. अण्णा हजारे यांना छातीत वेदना सुरू झाल्यानंतर त्यांना गुरुवारी सकाळी तातडीनं पुण्यात हलवण्यात आलं. अण्णांची एन्जॉग्राफी करण्यात आली असून त्यांना विश्रांतीचा सल्ला डॉक्टरांनी दिल्याची माहिती मिळाली आहे. अण्णा हजारे यांच्या प्रकृतीबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Maharashtra CM Uddhav thackaray) यांनी विचारपूस केली आहे.Also Read - Connect Movie: अनुपम खेर यांचा लवकरच येतोय 522 वा चित्रपट, शेअर केलं पोस्टर

अण्णा हजारे यांच्यावर उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती सध्या स्थिर आहे. अण्णांना छातीत वेदना सुरू झाल्यामुळे त्यांना तातडीनं रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. सध्या त्यांनी डॉक्टरांच्या देखरेखीत ठेवण्यात आलं आहे. अण्णा हजारे यांच्या ह्रदयासंबधी समस्या उत्पन्न झाल्यामुळे त्यांच्यावर एंजीओग्राफीसह आणखी काही तपासण्या करण्यात आल्या. त्यांच्या ह्रदयात छोटे ब्लॉकेज आढळून आले आहेत. सुदैवानं अण्णांवर कोणतीही शस्त्रक्रिया करण्याची आवश्यकता नाही. औषधोपचाने ब्लॉकेज ठीक करण्यात येणार असल्याचं रुबी हॉल क्लिनिकचे प्रमुख डॉ. परवेझ ग्रांट यांनी माहिती दिली आहे. Also Read - Big News: राज्यात 1 डिसेंबरपासून शाळेची घंटा वाजणार! मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय

Anna Hazare was admitted to Ruby Hospital in Pune following chest pain. He has been kept under observation and stable: Dr Avdhut Bodamwad, Medical Superintendent, Ruby Hall Clinic

(File photo) pic.twitter.com/3yGt4t6UsV

