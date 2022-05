Arya Taware named in the forbes list : महाराष्ट्रातील (Maharashtra) अनेक तरुण-तरुणी चांगली कामगिरी करत आपल्या देशाचे नाव उंचावत आहेत. महाराष्ट्राची कन्या आर्या तावरे (Arya Taware) हिने सध्या महाराष्ट्रासोबत देशाचे नाव उंचावर पोहचवले आहे. आर्या तावरेने ‘फोर्ब्ज’च्या यादीत (forbes list) आपले स्थान पटकावले आहे. बारामतीच्या आर्या तावरेने जगभरात लोकप्रिय असलेल्या ‘फोर्ब्ज’ या मासिकात स्थान मिळविले आहे. या कामगिरीबद्दल तिच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. आर्या मुळची बारामतीची (Baramati) असून तिचे कुटुंब बारामती तालुक्यातील काटेवाडी येथील आहे.Also Read - Actress Live In Relationship After Divorce: पतीला घटस्फोट देऊन बॉयफ्रेंडसोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहताहेत या अभिनेत्री...

फोर्ब्ज मासिकाने युरोपमधील आर्थिक क्षेत्रातील 30 वर्षांखालील 30 प्रभावशाली व्यक्तींची यादी जाहीर केली. या यादीमध्ये आर्या तावरेने स्थान मिळवले आहे. लंडन युनिव्हर्सिटीतून शिक्षण घेतलेल्या आर्या तावरेने (Arya Taware) वयाच्या 22 व्या वर्षी एक स्टार्टअप सुरु केला. लंडनमधील छोट्या बांधकाम व्यावसायिकांना पैसा उपलब्ध करुण्यासाठी व्यवसाय तिने सुरु केला होता. तिच्या या कामाची दखल 'फोर्ब्ज' मासिकाने (Forbes Magazine) घेतली आहे.

Incredible news just in …

Our Founder and CEO @arya_taware has made the @Forbes 30 Under 30 list (Europe, Finance)! 😎🥳

See the full list here: https://t.co/gFBdWskMVq. Can you spot Arya’s name? 👀 #ForbesUnder30 pic.twitter.com/rniMoRUbuw

— FutureBricks (@Future_Bricks) May 4, 2022