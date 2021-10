मुंबई: बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खानचा (Shahrukh Khan) सुपुत्र आर्यन खान (Aryan Khan) पाठोपाठ अभिनेता चंकी पांडे (Chankey Pandey) याची कन्या अनन्या पांडे (Ananya Pandey) हिच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. आर्यन आणि अनन्यामध्ये झालेल्या चॅट्स मुंबई पोलिसांच्या (Mumbai Police)हाती लागल्या आहेत. त्यानंतर नार्कोस्टिक कंट्रोल ब्यूरोनं (NCB) अनन्याची चौकशी सुरू केली आहे. चौकशीनंतर NCB ने अत्यंत धक्कादायक खुलास केला आहे. चॅट्समध्ये आर्यन आणि अनन्या गांजाबद्दल बोलत असल्याचं आढळून आलं आहे. त्यामुळे मुंबई क्रूझ ड्रग्ज प्रकरणाला (Cruise Drugs Party Case) आता नवं वळण लागलं आहे.Also Read - Cruise Drugs Party Case: खुशाल जेलमध्ये टाका, मी देशसेवा करत राहणार, समीर वानखेडेंचे नवाब मलिकांना प्रत्युत्तर

'इंडिया टुडे'नं प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार, NCB ने आर्यन खान आणि अनन्या पांडेचे काही हॉट्सअॅप चॅट्स मिळवले आहेत. चॅट्समध्ये अनेक गप्पा आहेत. धक्कादायक म्हणजे दोघांमध्ये वेगवेगळ्या वेळी मादक पदार्थांबद्दलचं संभाषण आहे. आर्यन खान, अनन्या पांडेला विचारतो, If Ganja can be arrange? (गांजा मिळेल का?) यावर अनन्याच उत्तर होतं, She will arrange (ती व्यवस्था करेल..) त्यामुळे अनन्या ही आर्यनला गांजा मिळवून देण्यासाठी तयार होती, असा दावा NCB ने केला आहे. मात्र, 'आपण केवळ आर्यनची थट्टा करत होतो', असं उत्तर अनन्याने चौकशीत दिलं आहे. आता, ड्रग्स प्रकरणात अनन्या पांडे देखील अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

अभिनेत्री अनन्या पांडे हिला NCB ने गुरुवारनंतर आज, शुक्रवारीही चौकशीसाठी बोलावलं आहे. काल झालेल्या चौकशीदरम्यान NCB ला अनन्या आणि आर्यन खानच्या काही चॅट्स सापडल्या आहेत. त्यातूनच धक्कादायक खुलासे समोर आले आहेत. गुरुवारी अनन्याची साधारण 3 तास चौकशी झाली. त्यानंतर तिला आजही चौकशीसाठी बोलावण्यात आलं आहे. गुरुवारी अनन्या पांडे एनसीबी कार्यालयात पोहोचली होती. त्यावेळी तिच्यासोबत वडील चंकी पांडे होते.

आर्यन खान आणि अनन्या पांडेच्या चॅटनुसार, अनन्या पांडेनेच आर्यन खानला ड्रग्स पुरवले आहेत का? याचा तपास NCB करत आहे. अद्याप NCB कडे या चॅट व्यतिरिक्त ठोस असा पुरावा शोधण्याचं काम करता आहे. या प्रकरणातील चॅट सुनावणी दरम्यान NCB ने कोर्टात सादर केले आहेत.