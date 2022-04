Aryan Khan Drugs Case : आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरणाचा (Aryan Khan Drugs Case) गौप्यस्फोट करणारे एनसीबीचे पंच (NCB Panch) प्रभाकर साईलचा मृत्यू झाला आहे. ड्रग्ज प्रकरणात आर्यन खानला अटक (Aryan Khan Arrested) करण्यात आल्यानंतर प्रभाकर साईल चर्चेत आला होता. प्रभाकर साईलचा (Prabhakar Sail) शुक्रवारी हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला. प्रभाकर साईलचे वकील तुषार खंदारे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘चेंबूर येथील माहुल गावमधील राहत्या घरी प्रभाकर साईलचा हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. आज सकाळी 11 वाजता प्रभाकर साईलचे पार्थिव अंत्यदर्शनासाठी अंधेरी (Andheri) येथील त्यांच्या घरी आणले जाईल. तिथे त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.’Also Read - Aryan Khan Drug Case: आर्यन खान ड्रग्स केस प्रकरणी NCB ला आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी 60 दिवसांची मुदत

ड्रग्ज प्रकरणात आर्यन खानला अटक करण्यात आल्यानंतर प्रथम क्रमांकाचा पंच किरण गोसावीचे नाव चर्चेत आले होते. प्रभाकर साईल हा किरण गोसावीचा बॉडीगार्ड होता. तसंच तो देखील या आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरणातील पंच होता. किरण गोसावीकडेच प्रभाकर साईलची राहण्याची आणि खाण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. पण शुक्रवारी अचाक त्याला हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यातच त्याचा मृत्यू (Prabhakar Sail Death) झाला. Also Read - Aryan Khan Drug Party Case: आर्यन खानला दिलासा मिळणार, NCB च्या SIT कडून मोठा खुलासा

Mumbai | NCB’s panch witness in Cordelia cruise drug case, Prabhakar Sail died yesterday. As per his lawyer Tushar Khandare, he died of a heart attack at his residence in Mahul area of Chembur yesterday.

