Assembly Bypolls 2022: केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सहा राज्यांतील सात विधानसभा जागांसाठी पोटनिवडणूक जाहीर केली आहे. या सर्व जागांवर 3 नोव्हेंबरला मतदान होणार असून 6 नोव्हेंबरला निकाल जाहीर होणार आहेत. या जागा महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेशातील आहेत. निवडणूक आयोगानुसार या सर्व जागांवर 7 ऑक्टोबरपासून आचारसंहिता लागू होणार आहे. महाराष्ट्रातील अंधेरी पूर्व विधानसभा मतदारसंघासह, बिहारमधील मोकामा आणि गोपालगंज, हरियाणातील आदमपूर, तेलंगणा, मनुगोड, उत्तर प्रदेशातील गोला गोकरनाथ आणि ओडिशातील धामनगर (राखीव) या जागांवर निवडणुका घेण्यात येणार आहे.

या निवडणुकांमध्ये मुंबईतील अंधेरी पूर्व विधानसभा मतदारसंघाचा समावेश आहे. राज्यात झालेल्या सत्तांतरानंतर होणारी ही पहिलीच निवडणूक आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 40 आमदारांसोबत बंड करत शिवसेनेत वेगळा गट स्थापन केला आणि आपणच खरी शिवसेना असल्याचा दावा आता त्यांच्याकडून करण्यात येत आहे. शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण मिळवण्यासाठी देखील आता शिंदे गटाकडून जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहेत. हे प्रकरण आता निवडणूक आयोगाकडे गेले आहे. धनुष्यबाण चिन्ह नेमकं कोणाला मिळणार हा तिढा अजून सुटलेला नसताना अंधेरी पूर्व मतदारसंघासाठी पोटनिवडणूक जाहीर झाली आहे. शिंदे गटाच्या बंडखोरीनंतर आणि राज्यातील सत्तांतरानंतर होणारी ही पहिलीच निवडणूक आहे. त्यामुळे या निवडणूकीकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

By-elections to 7 Assembly seats across 6 States to be held on 3rd November, results on 6th November pic.twitter.com/6ezM1WHDqV

— ANI (@ANI) October 3, 2022