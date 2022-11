Ballarshah overbridge Collapse: बल्लारशाह रेल्वे स्टेशनचा फूटओव्हर ब्रिज कोसळला! अनेक जण जखमी

Ballarshah overbridge Collapse: चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारशाह रेल्वे स्थानकावर (Ballarshah Railway Station) एक मोठी दुर्घटना घडली आहेत. रेल्वे स्टेशनमध्ये असलेला फूट ओव्हरब्रिजचा (Foot overbridge Collapse) काही भाग अचानक कोसळून अपघात झाला. या घटनेत अनेक जण जखमी झाल्याची माहिती आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, 10 ते 15 जणांना या घटनेत जखमी झाले (Ballarshah overbridge Collapse) असून त्यांना उपाचारासाठी रुग्णालयात दाखल कऱण्यात आले आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे हा पूल सुमारे 60 फूट उंचीवर बांधण्यात आला होता. एवढ्या उंचीवरून कोसळल्याने अनेकांना गंभीर दुखापती झाली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार हा फूट ओव्हर ब्रिज कोसळल्यानंतर बराच वेळ जखमींच्या किंकाळ्या ऐकू येत होत्या. या घटनेनंतर काही वेळातच एक व्हिडिओही समोर आला आहे. पूल कोसळल्याने घाबरलेले लोक आरडाओरडा करताना दिसले. एएनआयने शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये पुलाचा कोसळलेला भाग स्पष्ट दिसत आहे. मात्र जखमींच्या संख्येबाबत कोणताही स्पष्ट आकडा समोर आलेला नाही. परंतु 20 जण जखमी झाले असून त्यापैकी तिघांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.

#WATCH | Slabs fall off of a foot over bridge at Balharshah railway junction in Maharashtra's Chandrapur; people feared injured pic.twitter.com/5VT8ry3ybe

— ANI (@ANI) November 27, 2022