बीड : महाराष्ट्रातील बीड (Beed) जिल्हा बलात्काराच्या घटनेमुळे (Rape Case) हादरला आहे. एका अल्पवयीन मुलीवर (Minor Girl Raped) सहा महिन्यात तब्बल 400 जणांनी बलात्कार केला आहे. पीडितेने याप्रकरणी पोलिसात (Beed Police Station) तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल केला असून तिघांना अटक केली आहे. महत्वाचे म्हणजे, याप्रकरणातील आरोपींमध्ये एका पोलिसाचा देखील समावेश आहे. पीडिता तक्रार दाखल करण्यास गेली असता पोलिसाने देखील तिच्यावर अत्याचार केले असल्याचे तिने तक्रारीमध्ये म्हटले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे पीडित मुलगी दोन महिन्यांची गरोदर (survivor is two months pregnant) आहे.

The minor girl was allegedly raped by 400 people in the last 6 months & even policemen are alleged to have sexually exploited the victim: SP Beed Raja Ramasamy

मिळालेल्या माहितीनुसार, 'पीडित मुलीच्या आईचे काही वर्षांपूर्वी निधन झाले होते. आईच्या निधनानंतर ती वडिलांसोबत राहत होती. पण वडिलांनी आठ महिन्यांपूर्वी तिचे लग्न लावून दिले. पण पीडित मुलीचा नवरा आणि सासरकडील लोकं तिला मारहाण करत होते. या छळाला कंटाळून ती तिच्या वडिलांच्या घरी पळून आली. पण वडिलांनी तिला घरात घेतले नाही त्यामुळे ती बीड जिल्ह्यातल्या अंबाजोगाई येथील बस स्थानकावरच राहू लागली. त्याठिकाणी ती भीक मागायला लागली. त्याचवेळी तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्यात आले.'

पीडित मुलीच्या मदतीला बालकल्याण समिती (Child Welfare Committee) धावून आली. या समितीला दिलेल्या निवेदनात तिने सांगितले की, ‘माझ्यावर अनेक जणांनी अत्याचार केले आहेत. याप्रकरणी मी अंबाजोगाई पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यासाठी बऱ्याच वेळा गेली. पण पोलिसांनी दोषींविरोधात कोणतीही कारवाई केली नाही. उलट एका पोलिसांनेच माझ्यावर अत्याचार केला.’

Maharashtra | 3 people arrested in an alleged case of rape of a minor married girl. The survivor is two months pregnant. Based on the complaint lodged by the survivor, a case have been registered under the child marriage act, rape, molestation & POCSO: SP Beed Raja Ramasamy

