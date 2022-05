Raj Thackeray Aurangabad Sabha: आत्ताची सर्वात मोठी बातमी समोर येत आहे. औरंगाबादमधील जाहीर सभेनंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (MNS) अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. औरंगाबादच्या सीटी चौक पोलीस स्थानकात राज ठाकरें विरोधात हा गुन्हा दाखल (Case Filed against MNS president Raj Thackeray in Aurangabad) करण्यात आला आहे. तसेच या सभेच्या आयोजकांवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. औरंगाबादमध्ये 1 मे रोजी राज ठाकरे यांची जाहीर सभा झाली होती. या सभेला काही अटी शर्थी लावण्यात आल्या होत्या. यातल्या काही अटींचा भंग केल्याप्रकरणी तसेच प्रक्षोभक भाषण केल्याप्रकरणी राज ठाकरे यांच्याविरोधात हा गुन्हा दाखल झाल्याची माहिती आहे.Also Read - Raj Thackeray's Tweet: अक्षय्य तृतीयेला कुठेही आरत्या करू नका, राज ठाकरेंचं मनसे सैनिकांना आवाहन

A case registered in Aurangabad against MNS chief Raj Thackeray and organisers of a public rally where Thackeray delivered a speech on May 1st. Police registered the case after seeing the videos of his public rally.

दरम्यान, राज ठाकरे यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर शिवसेनेकडूनही प्रतिक्रिया आली आहे. मुंबईत शिवसेना नेते संजय राऊत म्हणाले "देशभर अशा प्रकारच्या केसेस नोंदवल्या जातात. अशा भडकाऊ भाषणांवर कारवाई केली जाते. यात मोठे काय आहे? बाहेरून लोक इथे आणून महाराष्ट्रात दंगल भडकवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत".

Such cases are filed across the country. If somebody gives an instigating speech, if somebody writes something like that, such actions are taken against it. What is the big deal about it?: Shiv Sena leader Sanjay Raut on case registered against MNS chief Raj Thackeray pic.twitter.com/5DVFt3CElv

