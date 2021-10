मुंबई: कोरोनाची दुसरी लाट (Second Wave of Corona in Maharashtra) ओसरत चालली आहे. राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये देखील कोरोना रुग्णांचे (Corona Patient) प्रमाण कमी होत आहे. अशामध्ये सर्वात दिलासादायक बाब म्हणजे देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई (Mumbai) शहरात रविवारी कोरोनामुळे (Covid-19) एकाही रुग्णांचा मृत्यू झाला नाही. आतापर्यंत पहिल्यांदाच मुंबईमध्ये एकाही कोरोना रुग्णाचा मृत्यू झाला नाही. असातच दिवाळी सणाच्या (Diwali Festival 2021) तोंडावर कोरानाचे निर्बंध आणखी शिथिल होण्याचे संकेत मिळाले आहे. मुंबई लोकलबाबत (Mumbai Local Train) देखील मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.Also Read - Mumbai Corona Update: दिलासादायक! मुंबईत कोरोना नियंत्रणात, रविवारी एकाही रुग्णांचा मृत्यू नाही!

राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Maharashra CM Uddhav Thackeray) यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी टास्कफोर्ससोबत एक महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. या बैठकीत कोरानाचे निर्बंध आणखी शिथिल होण्याची शक्यता आहे. सार्वजनिक कार्यक्रम, बंद सभागृहातील 200 लोकांच्या उपस्थितीची मर्यादा हटवण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर लोकल प्रवासाचीही परवानगी द्या, अशी मागणी गेल्या काही दिवसांपासून जोर धरत आहे. ही मागणी आजच्या बैठकीत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर हॉटेल्स, मॉलमध्येही एक लस घेतलेल्यांना प्रवेश मिळण्याची शक्यता आहे. याबाबत टास्कफोर्सच्या तज्ज्ञांची मतं जाणून घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री निर्णय घेतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

Maharashtra CM Uddhav Thackeray to chair a meeting of the state’s COVID19 Task Force today.

