मुंबई : शनिवारी रात्री झालेल्या मुसळधार पावसामुळे (Heavy Rain) मुंबईकरांचे चांगलेच हाल झाले. या पावसामुळे भांडुपच्या जलशुद्धीकरण केंद्रात (bhadup water purification complex) पाणी साचले आणि जलशुद्धीकरण केंद्रातील यंत्रणेत बिघाड झाला होता. त्यामुळे मुंबईतील अनेक भागांना होणारा पाणी पुरवठा बाधित झाल्याने रविवारी मुंबईकरांना पाणी मिळाले नाही. रविवारी हा बिघाड दुरुस्त (water purification complex restart) करण्यात आला. बिघाड दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाले असून रविवारी रात्रीपासून मुंबईला शुद्ध पाण्याचा पुरवठा होण्यास सुरुवात झाली. टप्प्या टप्प्याने सगळीकडे पाणी पुरवठा केला जाणार आहे.Also Read - Breaking News Live Updates: चेंबूर-विक्रोळी दुर्घटनेतील मृतांचा आकडा वाढला, आतापर्यंत 30 जणांचा मृत्यू

भांडुप जलशुुद्धीकरण संकुलातील यंत्रणा पूर्वपदावर येण्‍यास सुरुवात, सायंकाळच्‍या सत्रातील पाणीपुरवठा सुुरु.

Step-by-step functioning of the machinery at Bhandup Water Purification Complex has begun. Water supply of the evening session has resumed. pic.twitter.com/AuokCTAw82

