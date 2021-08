मुंबई: सुमारे सव्वा कोटी रुपयांची वसुली केल्याचा आरोप असलेले (Extortion Case) मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त (Former Mumbai Police Commissioner) परमबीर सिंह (Param Bir Singh) यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. ठाणे पोलिसांनी परमबीर सिंह यांना लूकआऊट (Look Out Circular) नोटीस जारी करण्यात आली आहे. ठाण्यातील दोन प्रकरणात परमबीर सिंग यांना ही नोटीस जारी करण्यात आली आहे. हे प्रकरण जानेवारी 2018 ते फेब्रुवारी 2019 मधील आहे. या काळात परमबीर सिंह हे ठाण्याचे पोलिस आयुक्त होते. परमबीर सिंह यांना कोणत्याही क्षणी अटक होऊ शकते, अशी देखील चर्चा सुरू आहे.Also Read - Pornography Case: पोर्नोग्राफी प्रकरणात राज कुंद्राच्या अडचणीत वाढ, तपासासाठी एसआयटीची स्थापना

ठाण्याचे पोलिस आयुक्त जयजीत सिंह यांनी वृत्तसंस्था 'एएनआय'ला दिलेली माहिती अशी की, अधिकाराचा गैरवापर कर बेकायदा वसुली केल्याप्रकरणी परमबीर सिंह याच्याविरुद्ध लुकआउट नोटिस जारी करण्यात आली आहे. ठाणे पोलिसांत 30 जुलै रोजी व्यावसायिक केतन टन्ना यांनी दिलेल्या तक्रारीवरुन परमबीर सिंह यांच्यासह 27 जणांविरोधात खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी सिंह यांना ही नोटिस बजावण्यात आली आहे. या प्रकरणात दाखल झालेल्या तक्रारीत परमबीर सिंह यांच्यासह इतर पोलिस अधिकाऱ्यांचंही नाव आहे.

