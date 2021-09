मुंबई : मुंबईत निर्माणाधीन उड्डानपूलाचा भाग कोसळून (BKC flyover collapsed) 13 कामगार जखमी झाल्याची घटना समोर आली आहे. मुंबईतील बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC Complex) परिसरात शुक्रवारी पहाटे साडेचार वाजता ही घटना घडली. पूलाचं बांधकाम सुरु (Under construction) होतं. या दुर्घटनेत बांधकाम करणारे 13 कामगार जखमी झाले आहे. घटनास्थळी मुंबई पोलिस आणि अग्निशमन दल पोहोचलं आहे. मदत कार्य सुरू करण्यात आला आहे.Also Read - Breaking News Live Updates: मुंबईत भंगाराच्या गोदामाला भीषण आग, अग्निशमन दलाच्या 20 गाड्या दाखल

Mumbai: A portion of under-construction flyover connecting BKC main road & Santa Cruz–Chembur Link Road collapsed around 4:30 am. 13 people have sustained minor injuries & have been shifted to a hospital. There is no life loss & no person is missing: DCP (Zone 8) Manjunath Singe pic.twitter.com/26TjBSRi3N

— ANI (@ANI) September 17, 2021