मुंबई : गरोदर महिलांना (Pregnant Women) कोरोना प्रतिबंधक लस (Corona Vaccine) देण्यास केंद्र सरकारने (Central Government) परवानगी दिली आहे. त्यानुसार 15 जुलैपासून गरोदर महिलांना लस देण्यास सुरुवात झाली आहे. मुंबई महापालिकेने (BMC) देखील गरोदर महिलांना लस देण्यासाठी विशेष तयारी केली आहे. मुंबईतील 35 लसीकरण केंद्रावर (Vaccination Center) गरोदर महिलांना कोरोना प्रतिबंधक लस देण्यास सुरुवात झाली आहे.Also Read - Breaking News Live Updates: राज्यात निर्बंध तूर्तास कायम राहणार, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांची माहिती

गरोदर अवस्थेत रुग्णालयात जाऊन लस घेणे महिलांसाठी खूप अवघड आहे. अशामध्ये या महिलांना मुंबईतील कोणत्या रुग्णालयात (BMC Hospital in Mumbai) त्यांच्यासाठी लस मिळू शकते याची माहिती असणे गरजेचे आहे. या माहितीच्या आधारे त्या लस घेण्यासाठी रुग्णालयात त्यांच्या वेळेनुसार आणि दिवसानुसार स्लॉट बूक करु शकतात. या गरोदर महिलांसाठी मुंबईतील कोणत्या रुग्णालयात कोरोनावरील लस (Corona Vaccine For Pregnant Women) देण्यात येणार आहे याची यादी म्हणजेच या रुग्णालयाची नावं आणि पत्ता खाली देण्यात आला आहे. यानुसार या गरोदर महिला आपल्या नजीकच्या रुग्णालयात जाऊन ही लस घेऊ शकतात.

या रुग्णालयात गरोदर महिलांना मिळेल कोरोनावरील लस –

– ए विभाग – कामा रुग्णालय, फोर्ट

– ई विभाग – बा.य.ल. नायर धर्मार्थ रूग्णालय आणि टोपीवाला राष्ट्रीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई सेन्ट्रल

– ई – जगजीवनराम पश्चिम रेल्वे रूग्णालय, भायखळा

– ई विभाग – जे. जे. रूग्णालय, भायखळा

– ई विभाग – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मध्य रेल्वे रूग्णालय, भायखळा

– एफ उत्तर विभाग – मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, वडाळा

– एफ उत्तर विभाग – लोकमान्य टिळक महानगरपालिका सर्वसाधारण रूग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालय, शीव

– एफ दक्षिण विभाग – राजे एडवर्ड स्मारक रूग्णालय आणि सेठ गो. सुं. वैद्यकीय महाविद्यालय, परळ

– एफ दक्षिण विभाग – एम. जी. एम. रुग्णालय, परळ

– एफ दक्षिण विभाग – नायगाव प्रसूतिगृह

– जी उत्तर विभाग – माहीम सूतिकागृह, माहिम

– जी दक्षिण विभाग – ई. एस. आय. एस. रुग्णालय, वरळी

– एच पूर्व विभाग – विष्णूप्रसाद नंदराय देसाई मनपा सर्वसाधारण रूग्णालय, सांताक्रूझ (पूर्व)

– एच पश्चिम विभाग – के. बी. भाभा रूग्णालय, वांद्रे (पश्चिम)

– के पश्चिम विभाग – हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे वैद्यकीय महाविद्यालय व डॉ. रु. न. कुपर रूग्णालय, जुहू – विलेपार्ले (पश्चिम)

– के पूर्व विभाग – शिरोडकर प्रसूतिगृह, विलेपार्ले

– एल विभाग – खान बहादूर भाभा मनपा रुग्णालय, कुर्ला भाभा, कुर्ला (पश्चिम)

– एल विभाग – माँ साहेब मीनाताई ठाकरे प्रसूतिगृह, चुनाभट्टी

– एम पूर्व विभाग – देवनार प्रसूतिगृह

– एम पश्चिम विभाग – पं. मदनमोहन मालविय शताब्दी रूग्णालय, गोवंडी (पूर्व)

– एम पूर्व विभाग – बी. ए. आर. सी. रुग्णालय, चेंबूर

– एम पूर्व विभाग – आर. सी. एफ. हॉस्पिटल

– एन विभाग – मातोश्री रमाबाई ठाकरे प्रसूतिगृह

– एन विभाग – संत मुक्ताबाई मनपा सर्वसाधारण रुग्णालय, घाटकोपर (पश्चिम)

– एन विभाग – सेठ वाडीलाल छत्रभुज गांधी व मोनजी अमीदास व्होरा मनपा सर्वसाधारण रुग्णालय, राजावाडी घाटकोपर (पूर्व)

– पी उत्तर विभाग – चौक्सी प्रसूतिगृह, मालाड

– पी उत्तर विभाग – मनोहर वामन देसाई मनपा सर्वसाधारण रूग्णालय, मालाड (पूर्व)

– पी उत्तर विभाग – रिद्धी गार्डन मनपा दवाखाना

– आर मध्य विभाग – क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले मनपा सर्वसाधारण रूग्णालय, बोरीवली

– आर मध्य विभाग – चारकोप विभाग 3 प्रसूतिगृह

– आर दक्षिण विभाग – आकुर्ली प्रसूतिगृह, कांदिवली

– आर दक्षिण विभाग – भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मनपा सर्वसाधारण रूग्णालय, कांदिवली (पश्चिम)

– आर दक्षिण विभाग – इ. एस. आय. एस. रूग्णालय, कांदिवली

– एस विभाग – एल. बी. एस. प्रसूतिगृह

– टी विभाग – स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर मनपा रूग्णालय, मुलुंड (पूर्व)