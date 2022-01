Corona Vaccine For Teens In Mumbai- कोरोनाविरुद्धच्या (COVID-19) लढाईत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या नेतृत्त्वातील सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ते म्हणजे देशात सोमवारपासून (3 जानेवारी) 15-18 वयोगटातील किशोरवयीन मुलांचे लसीकरण (Teens Vaccination Drive) सुरू केले आहे. मुलांना भारत बायोटेकची (Bharat Biotechs) स्वदेशी बनावटीची ‘कोव्हॅक्सिन’ (Covaxin) लस देण्यात येणार आहे. यासाठी 1 जानेवारीपासून नोंदणी देखील सुरू करण्यात आली आहे. मुंबईसह (Mumbai news) राज्यात पहिल्या टप्प्यात 60 लाख मुलांना लस मिळेल, यासाठी 650 लसीकरण केंद्रांवर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.Also Read - Gang rape in Ambernath: मित्रच बनले हैवान! तीन मित्रांनी मैत्रिणीला बनवली वासनेची शिकार

मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) मुंबईतील सार्वजनिक लसीकरण केंद्रांची यादी (CVC) जाहीर केली आहे. त्याचबरोबर शहरातील 15-18 वयोगटातील मुलांच्या लसीकरणाशी संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वे (guidelines)देखील जाहीर केले आहेत. कोरोनाचा नवा व्हेरिएंट ओमिक्रॉनमुळे राज्यात चिंता वाढली आहे. मुंबईसह राज्यात कोरोनाबाधित रुग्णसंख्येत वाढ झाली आहे. कोरोनाची तिसरी लाट येण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. त्यामुळे संसर्ग रोखण्यासाठी सरकारकडून मुलांच्या लसीकरणावर भर दिला जात आहे. किशोरवयीन मुलांसाठी स्वतंत्र लसीकरण केंद्र असावीत, असा सल्ला केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मंडाविया यांनी देशभरातील इतर राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना दिला आहे. या प्रार्श्वभूमीवर BMC ने मुंबईतील सार्वजनिक लसीकरण केंद्रांची यादी जाहीर केली आहे. Also Read - Bollywoodमध्ये कोरोनाचा विळखा सुरुच, John Abraham आणि त्याच्या पत्नीला कोरोनाची लागण!

#MyBMCVaccinationUpdates Vaccination for kids between ages 15-18 will be available from tomorrow.

Detailed guidelines and list of dedicated centres can be found here: pic.twitter.com/KjLG9Kxcnw — माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) January 2, 2022

काय आहेत 15-18 वयोगटासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे?

> सन 2007 मध्ये किंवा त्यापूर्वी जन्मलेली मुले लसीकरणासाठी पात्र असतील.

> शाळा ओळखपत्र/आधार कार्ड अनिवार्य.

> पालकांना मुलांसोबत येण्याची विनंती.

> बीएमसी शाळेतील विद्यार्थीसोबत शिक्षक असतील.

> कोव्हॅक्सिन नोंदणीकृत आहे.

> ऑन-साइट आणि ऑफलाइन दोन्ही नोंदणी सुविधा उपलब्ध.

> 15-18 वयोगटासाठी Cowin अँपवर पालकांनी नोंदणी करावी.

मुंबईत कुठे घेता येईल लस? पाहा लसीकरण केंद्रांची संपूर्ण यादी…

1. रिचर्डसन आणि क्रुडास सेंटर, भायखळा वॉर्ड (पूर्व)

2.NESCO जम्बो सेंटर, फेज 1, गोरेगाव (पूर्व) वॉर्ड P/S

3.NSCI डोम जम्बो फॅसिलिटी, वरळी वॉर्ड G/S

4. बीकेसी जम्बो कोविड सेंटर, वांद्रे वॉर्ड H/E

5. कांजूरमार्ग C आणि G जम्बो सेंटर, वॉर्ड S

6. मालाड जम्बो कोविड सेंटर, वॉर्ड P/N

7. मुलुंड R आणि C जंबो कोविड सेंटर – 1 वॉर्ड T

8. दहिसर जम्बो सेंटर, दहिसर वॉर्ड R/N

9. सोमय्या जम्बो सेंटर, सायन वॉर्ड F/N

10. डॉ. बाबासाहेब मेमोरियल शासकीय रुग्णालय,भायखळा

दरम्यान, राज्यात कोरोना प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. रविवारी राज्यात कोरोनाचे 11,877 रुग्ण आढळले. शनिवारच्या तुलनेत रविवारी कोरोना प्रकरणांमध्ये 29 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. कोरोना संसर्गाची सर्वाधिक प्रकरणं हे मुंबईमध्ये आढळून आली आहेत. मुंबईमध्ये रविवारी 8,063 रुग्ण आढळले आहेत. तर राज्यात कोरोनामुळे 9 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

कोरोना रुग्णांसोबतच ओमिक्रॉनबाधितांची संख्या देखील वाढत आहे. त्यामुळे चिंता आणखी वाढत चालली आहे. राज्यात ओमिक्रॉनचे 50 नवीन रुग्ण आढळले आहेत. यामधील सर्वाधिक रुग्ण हे पुण्यातील आहेत.