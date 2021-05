मुंबई : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं (corona second wave) देशभरात थैमान घातले आहे. गेल्या काही दिवसापासून दररोज वाढणारी रुग्णसंख्या आता काही प्रमाणात नियंत्रणात आली आहे. मात्र आजही देशात दररोज सव्वादोन लाखांच्या आसपास कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून येत आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचं संकट अद्याप ओसरलं नाही. मात्र, आता तिसऱ्या लाटेची चर्चा सुरू झाली आहे. सरकार आणि प्रशासनाला कोरोनाच्या तिसऱ्या (third wave of corona) लाटेची चिंता सतावत आहे. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेत लहान मुलांना सर्वाधिक धोका असल्याचा अंदाज वर्तवला जातोय. यामुळे पालकही चिंतेत आहे. मात्र तिसऱ्या लाटेत कोरोनाचा सर्वाधिक संसर्ग मुलांना होईल असं वाटत नाही, असं एम्सचे संचालक डॉ. रणदीप गुलेरिया (Dr. Randeep Guleria) यांनी म्हटलं आहे. डॉ. गुलेरिया (Dr. Guleria) यांच्या दाव्यानंतर पालकांना नक्कीच मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, तरीही खबरदारीचा उपाय म्हणून बीएमसीकडून (BMC) तिसऱ्या लाटेचा सामना करण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. Also Read - विरोधी पक्षाने केंद्राकडे मदतीसाठी प्रयत्न केल्यास महाराष्ट्र निश्चितच कौतुक करेल : रोहित पवार

कोरोना विषाणूच्या (Coronavirus) तिसऱ्या लाटेत अधिक केसेस समोर येण्याची शक्यता तज्ञांकडून वर्तवण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून बीएमसीने तयारी सुरू केली आहे. तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर पूर्वतयारी म्हणून बीएमसीकडून कोरोनाचे 5 जंबो सेंटर बनवण्याचा निर्णय (BMC will build 5 Jumbo covid Centers) घेण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात पाच हजार बेड बनवण्यात येणार असून हे काम पुढील दीड किंवा दोन महिन्यात पूर्ण होईल. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेत लहान मुलांना अधिक धोका असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. या प्रर्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून पेडियाट्रिक वॉर्ड (Pediatric ward) देखील बनवण्यात येणार आहे. नव्याने बनवलेल्या जंबो सेंटरमध्ये (Jumbo Center) लहान मुलांसाठी बेड आरक्षित करण्यात येणार आहे. मुलांच्या वयानुसार त्यांची सहा टप्प्यांमध्ये विभागणी करण्यात येईल. Also Read - तज्ज्ञांचा इशारा! अँटीबायोटिक्स आणि स्टीममुळे ब्लॅक फंगसचा जास्त धोका

दोन दिवस मुंबईकरांना पूर्वनोंदणीशीवाय लस

मुंबईतील कोरोनाचा (Coronavirus) वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मुंबई महानगर पालिकेने (BMC) कंबर कसली आहे. पालिकेने मुंबई कोरोनामुक्त (Corvid-19) करण्यासाठी लसीकरण (Vaccination) मोहीमेवर भर दिला आहे. अशामध्ये पालिकेने लसीकरणाबाबत महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. 24 मे ते 26 मे 2021 असे तीन दिवस ४५ वर्षांवरील मुंबईकरांना पूर्वनोंदणीशीवाय (Pre Registration) लस देण्यात येणार आहे. पालिकेच्या या महत्वपूर्ण निर्णयामुळे मुंबईकरांना मोठा फायदा होणार आहे. (BMC to set up 5 jumbo centers, pediatric wards for children before third wave) Also Read - आनंदाची बातमी! मुंबईकरांना 24 ते 26 मे रोजी पूर्वनोंदणीशिवाय मिळणार लस

30 मे रोजी म्हणजे रविवारी लसीकरण बंद

कोव्हिशील्ड लसीचा (Corona Vaccine) पहिला डोस घेऊन 84 दिवस पूर्ण झालेल्या 45 वर्षांवरील नागरिकांना पुढचे तीन दिवस पूर्वनोंदणी न करता लस देण्यात येणार आहे. मुंबई महानगर पालिकेने या नागरिकांसाठी लस घेण्यासाठी पूर्वनोंदणीची अट पुढच्या तीन दिवसांसाठी रद्द केली आहे. त्यामुळे आता हे नागरिक थेट लसीकरण केंद्रावर (Vaccination Center) जाऊन लस घेऊ शकणार आहेत. तर 60 वर्षांवरील नागरिकांना देखील या तीन दिवसात कोव्हिशील्डचा (Covishield) पहिला डोस पूर्वनोंदणी न करता घेता येणार आहे. पण त्यानंतर म्हणजे 27 मे ते 29 मे रोजी नोंदणी केल्याशिवाय लस मिळणार नाही आणि 30 मे रोजी म्हणजे रविवारी लसीकरण बंद राहणार असल्याचे, पालिकेने स्पष्ट केले आहे. (BMC to set up 5 jumbo centers, pediatric wards for children before third wave)